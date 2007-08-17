Лаба считает заявление Януковича о коррупции в Тендерной палате безосновательным

Заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о коррупции в Тендерной палате председатель ТПУ Владимир ЛАБА считает безосновательным, сделанным из-за не владения достоверной информацией о работе этой общественной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛАБА заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Первопричиной критики, прозвучавшей вчера со стороны премьера в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, по убеждению В.ЛАБЫ, является то, что «руководители области и города дезинформируют правительство и, соответственно, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА». «Это является реакцией не те пресс-конференции, которые проведены ТПУ и на которых озвучены масштабные нарушения норм законодательства (при осуществлении госзакупок – УНИАН), - отметил В.ЛАБА.

Он подчеркнул, что премьером не было названо ни одного факта коррупции со стороны руководства ТПУ. «Тем более становится непонятным, о каких фактах коррупции можно говорить в общественной организации? Если обвинять меня как руководителя, то пусть конкретно заявят, в чем конкретно факты коррупции. В том, что проводится контроль за госзакупками и выявляются факты игнорирования закона, в том, что это доводиться до общественности? Если по закону это подпадает под коррупционные действия – я готов за них отвечать», - заявил В.ЛАБА.

Также он отметил, что обвинения в коррупции ТПУ выгодно тем чиновникам, «которые игнорируют закон, и информация об этом обнародуется ТПУ».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера, находясь с рабочей поездкой в Харьковской области, попросил Генеральную прокуратуру Украины дополнительно проверить деятельность Тендерной палаты.

«Большей коррупции, чем в Тендерной палате, в стране нет, поэтому будем принимать самые жесткие меры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер объяснил свою просьбу о дополнительной проверке большим количеством вопросов, которые задавались ему в ходе рабочей поездки в Харьков и касались работы Тендерной палаты, которая «уже у всех в печенках сидит».

В.ЯНУКОВИЧ также напомнил, что соответствующая договоренность о наведении порядка в Тендерной палате была достигнута в ходе его встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.