БЮТ обвиняет Партию регионов и КГГА в препятствовании ведения блоком предвыборной кампании

Партия регионов и Киевская городская государственная администрация чинят препятствия Блоку Юлии Тимошенко в проведении предвыборной кампании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель блока Андрей ШЕВЧЕНКО.

По его словам, БЮТ не дают полноценно начать избирательную кампанию. В частности, сначала затягивали его регистрацию, а сегодня ночью начали демонтировать внешнюю рекламу блока по указанию КГГА.

БЮТ убежден, что это делает Партия регионов и команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, «которая отрабатывает свою квоту в избирательном списке Партии регионов», - заявил А.ШЕВЧЕНКО.