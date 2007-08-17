БЮТ обвиняет Партию регионов и КГГА в препятствовании ведения блоком предвыборной кампании
13:48, 17 августа 2007Последние события
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Партия регионов и Киевская городская государственная администрация чинят препятствия Блоку Юлии Тимошенко в проведении предвыборной кампании.
Партия регионов и Киевская городская государственная администрация чинят препятствия Блоку Юлии Тимошенко в проведении предвыборной кампании.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель блока Андрей ШЕВЧЕНКО.
По его словам, БЮТ не дают полноценно начать избирательную кампанию. В частности, сначала затягивали его регистрацию, а сегодня ночью начали демонтировать внешнюю рекламу блока по указанию КГГА.
БЮТ убежден, что это делает Партия регионов и команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, «которая отрабатывает свою квоту в избирательном списке Партии регионов», - заявил А.ШЕВЧЕНКО.
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