Изменения в избирательном законодательстве являются шагом назад – международная делегация Национального Демократического института

Международная делегация наблюдателей за выборами Национального Демократического института (НДИ) считает, что изменения в украинском избирательном законодательстве являются шагом назад по сравнению с недавним продвижением в направлении более демократических выборов.

Об этом заявил член делегации Мартин ФРОСТ на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Опасения вызывают недавние изменения, которые были приняты в избирательном законодательстве. Они означают шаг назад от того прогресса, который недавно был достигнут в проведении более демократических выборов», - сказал он.

На пресс-конференции отмечалось, что делегация особенно обеспокоена несколькими изменениями в закон о парламентских выборах.

В частности, изменения к требованиям относительно голосования на дому могут увеличить возможности злоупотребления этой процедурой, как это уже случалось в прошлом. “Принимая во внимание то, что голосование на дому было основным источником фальсификаций на предыдущих выборах, исключение предохранителей против злоупотреблений в этой сфере вызывает обеспокоенность”, - сказал М.ФРОСТ.

Также, по его словам, обеспокоенность делегации вызывает новая норма, которая требует от Государственной пограничной службы контроля за выездом граждан из Украины, таким образом создавая возможности для лишения избирательного права большого количества людей, которые будут возвращаться непосредственно накануне дня выборов 30 сентября. “Процедура исключения из списков украинцев, которые могут быть за пределами государства в день выборов, нуждается в координации действий между пограничной службой и сотнями избирательных комиссий и является достаточно громоздкой, непроверенной и, скорее всего, будет применяться хаотически, а значит - и неравномерно по всей стране”, - считает М.ФРОСТ.

Кроме того, делегация НДИ обеспокоена отменой нормы относительно открепительных удостоверений для тех людей, которые либо переехали, либо же путешествуют по Украине и находятся вдали от своих участков.

Делегация также выразила обеспокоенность заполитизированностью Центральной избирательной комиссии, что привело к разрушению доверия среди политических сил относительно способности ЦИК честно организовать выборы. “Делегация не исключает вероятности того, что партийная принадлежность членов избирательных комиссий в некоторых случаях может даже препятствовать установлению результатов выборов, и это может серьезно подорвать доверие украинцев к результатам выборов”, - сказал М.ФРОСТ.

В то же время, по его мнению, еще не слишком поздно для ЦИК принять меры, чтобы исправить существующие проблемы.

По словам М.ФРОСТА, многие, с кем встречались члены делегации, выражали обеспокоенность тем, что суды не смогут вынести справедливые решения в случае возникновения каких-либо споров после выборов или в случаях, когда будет необходимо установить справедливый результат выборов.

М.ФРОСТ также считает, что в целом нынешняя избирательная кампания предоставляет возможность настоящего выбора между несколькими избирательными блоками.

В свою очередь консультант по вопросам выборов и бывшийзаместитель директора Бюро демократических институтов и прав человека при ОБСЕ Питер АЙКЕР отметил, что НДИ рекомендует членам ЦИК работать в духе консенсуса и искать решения, которые “были бы определенными мостами в преодолении политического раскола”.

По его убеждению, ЦИК в сотрудничестве с Госпогранслужбой Украины должен установить четкие и детально прописанные процедуры, которые будут обеспечивать выполнение нормы закона о том, что пограничная служба отслеживает движение граждан Украины за границу и в обратном направлении в дни, которые предшествуют выборам и в день выборов непосредственно.

“Эти процедуры должны предусматривать возможность для голосования всех граждан Украины, которые возвращаются домой перед днем выборов, и они должны быть снова включены в списки, чтобы иметь возможность проголосовать”, - сказал он.

П.АЙКЕР также призвал граждан проверить свою регистрацию в списках избирателей, чтобы не быть лишенными права проголосовать.

По словам члена делегации НДИ Кейти ФОКС, ее коллеги встретились с представителями основных политических партий и блоков, принимающих участие в избирательной кампании, с представителями политических сил, которые не являются основными игроками, с представителями негосударственных организаций, членами ЦИК. Она отметила, что НДИ в день выборов направит в Украину команду своих собственных наблюдателей.