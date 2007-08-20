Издательский дом KP Media запускает украиноязычный журнал «Новинар»

Сегодня выходит из печати первый выпуск журнала “Новинар” - еженедельного издания на украинском языке от компании KP Media.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщила главный редактор журнала “Новинар” Ольга КРЫЖАНОВСКАЯ.

“Новинар” будет первым еженедельником новостей на украинском языке, сделанным по западным стандартам журналистики. Это означает, что факты в наших материалах будут перевешивать мнения авторов. Также мы опираемся на почти десятилетний опыт KP Media в других проектах KP Media в объективном освещении новостей. Это в первую очередь газета Kyiv Post, и журнал “Корреспондент”. В центре наших материалов всегда будет стоять человек, известный или рядовой, ведь человек – это наиболее интересный объект исследования для всех СМИ”, - сказала она.

По мнению О.КРЫЖАНОВСКОЙ, необходимость в выходе качественных украиноязычных изданий возникла уже довольно давно, ведь за 16 лет независимости Украины количество появившихся украиноязычных изданий, газет ли, журналов ли, можно пересчитать по пальцам. Поэтому, сообщила главный редактор, новое издание ориентируется именно на эту достаточно большую прослойку украиноязычных читателей.

По ее словам, редакция “Новинаря” уверена, что аудитория издания будет состоять не только из украиноязычных читателей,журнал также может быть интересен для русскоязычных украинцев, для которых содержание и форма подачи материала играют не последнюю роль.

По словам О.КРЫЖАНОВСКОЙ, запуская новый украиноязычный проект, издательство KP Media решило не делать “украинскую тень” уже достаточно популярного журнала “Корреспондент”, а создать полноценное украиноязычное издание, которое бы имело свое собственное лицо, свою команду и свой собственный стиль.

Она также отметила, что целью журнала является не просто сообщить читателям новость, а предоставить всю информацию, базируясь на которой он сможет самостоятельно сделать вывод, что было причиной той или другой ситуации, и спрогнозировать дальнейшее ее развитие.

“В отличие от газет, наша цель - не сообщать новости, не пересказывать новости, а пойти глубже, докопаться до сути и открыть новые интересные аспекты той или другой темы”, - сказала она.

О.КРЫЖАНОВСКАЯ отметила, что призванием издания является воплощение последних тенденций журнального дизайна, которые уже широко применяются за границей, а также соблюдение высоких требований к качеству материалов и журналистской этике.

Особое внимание, по словам О.КРЫЖАНОВСКОЙ, будет уделяться фотоматериалам - отбору фотографий редакция будет уделять не меньше внимания, чем темам для статей и редактированию журналистских текстов. Это, по мнению редактора, поможет создать уникальное лицо журнала. С этой целью, как сообщила О.КРЫЖАНОВСКАЯ, редакция уже наняла команду профессиональных фотографов.

Старт “Новинаря”, по словам О.КРЫЖАНОВСКОЙ, – это часть стратегии издательского дома KP Media, направленной на удовлетворение потребностей украиноязычных читателей. В начале этого года компания запустила еженедельный женский журнал “Пані”, а в августе - почти одновременно с “Новинарем” - стартует ежемесячный женский журнал “Вона”.