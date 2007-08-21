Руководство проекта «АнтиБанк» и Гражданская инициатива «За прозрачность финансовых рынков» - отныне партнеры!

Руководство проекта «АнтиБанк» и Гражданская инициатива «За прозрачность финансовых рынков» договорились о партнерстве! Об этом руководители движений в лице Виктора Коновалов, «АнтиБанк», и Тараса Загороднего, Гражданская инициатива «За прозрачность финансовых рынков», договорились в середине августа месяца на одной из совместных встреч.

Отныне всю юридическую поддержку движения «АнтиБанк» будут оказывать опытные и квалифицированные юристы Гражданской инициативы «За прозрачность финансовых рынков». В рамках сотрудничества двух движений юристы инициативы начнут проводить постоянные БЕСПЛАТНЫЕ АНОНИМНЫЕ консультации читателей сайта www.antibank.info по ряду юридических вопросов касательрно недвижимости, страхования и банковских кредитов. Кроме того каждый, кто обратиться за помощью к движению «АнтиБанк» сможет получить бесплатную анонимную юридическую экспертизу по уже заключенным кредитным договорам, что поможет эффективней бороться за права вкладчиков и понимать рядовым гражданам и юридическим лицам какие именно риски несут в себе договоры с банковскими служащими. Свои кредитные договора можно присылать как непосредственно в адрес «АнтиБанка», так и прямо на факс гражданской инициативы: (044) 456-5971. Жителям Киева возможно предоставление бесплатной курьерской доставки. Копию договора может забрать курьер Гражданской инициативы «За прозрачность финансовых рынков».

Пресс-служба

движения «АнтиБанк»

Киев, ул. Саксаганского 91, оф. 22

Т./Ф. 8 (044) 2899837

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e-mail: pr@antibank.info

www.antibank.info

Гражданская инициатива «За прозрачность финансовых рынков»

г. Киев, Проспект Победы, 45, оф. 83 (cт.м. Шулявская)

Контактное лицо: Мария Анисимова.

Т./Ф. 8 (044) 456-5971

E-mail: mstitel@economic-ua.info