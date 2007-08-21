Проект «АнтиБанк» направил петицию в редакцию газеты «Экономические известия», опубликовавшую в № 136(669) от 10.08.2007 статью: «УАИБ борется за добросовестную рекламу». Материал некорректен как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения этики рекламного бизнеса.

Журналисты издания беспочвенно обвили руководство проекта в недобросовестной рекламе и «черном пиаре». Однако в самом материале были допущены целый ряд ошибок и описок. Так, например, проект «АнтиБанк» журналист издания отнес в разряд, цитируем: «промо-акции с целью раскрутки очередного фонда на рынке», - что в корне не верно! Задачи проекта намного шире и гуманнее, нежели простой заработок денег. Об этом руководство «АнтиБанка» заявляло неоднократно. Кроме того, компании ИФГ «АРТ-Капитал» приписали инициирование проекта «АнтиБанк». В то время как юридически данная инвестиционная компания не имеет никакого отношения к деятельности движения «АнтиБанк», не является его инвестором или учредителем и не несет ответственности ни за одну акцию «АнтиБанка». Дивидендный фонд «АнтиБанк» является всего лишь клиентским фондом линейки КУА «АРТ-Капитал Менеджмент». Эти позиции были легитимно закреплены в соответствующих договорах между руководителем Konovalov.XCLV и главным идеологом движения «АнтиБанк» Виктором Коноваловым и директорским составом компании «АРТ-Капитал».

В вышеупомянутой статье редакция «Экономических известий» не потрудилась взять комментарии ни у руководства «АнтиБанка», ни даже у исполняющего обязанности Генерального директора Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса Ольги Трипольской. Вместо этого на суд общественности было представлено мнение одного из членов Национальной ассоциации кредитных союзов (НАКС). Как вышеупомянутая организация относится к теме статьи и инвестиционному бизнесу - пока остается загадкой. Ясно лишь одно. Газета не сочла за труд скрыть хвалебные оды и откровенный pr кредитных союзов. Обвиняя руководство «АнтиБанка» в «недобросовестной рекламе», «известия» показали собственный образчик еще более недобросовестного рекламного промоушена оппонентов проекта – кредитных союзов. В настоящий момент руководство проекта «АнтиБанк» обратилось к главе издательства ЗАО «Экономические известия» с петицией о сатисфакции и написании опровержения в следующем номере газеты. В случае неудовлетворения претензий «АнтиБанк» прибегнет к юридическим санкциям.

>Справка: Проект «АнтиБанк» - движение - гражданская инициатива за добросовестную рекламу и оглашения реальной стоимости банковских услуг и защите прав вкладчиков; информационный веб-сайт www.antibank.info и учрежденный проектом одноименный инвестиционный фонд «АнтиБанк» с ежеквартальной выплатой дивидендов. В Украине проект запущен в действие в апреле 2007 года. Основатель движения Виктор Коновалов является главным и единственным инвестором проекта.

Пресс-служба

движения «АнтиБанк»

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