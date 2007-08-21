В Украине создана новая политическая сила – “Христианский блок”

На объединительном съезде Социально-христианской партии и Всеукраинской политической партии “Экология и Социальная защита” 20 августа была создана новая политическая сила – “Христианский блок”, который будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду 30 сентября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер избирательного блока политических партий “Христианский блок” Сергей БАЛЮК.

По его словам, соответствующие переговоры велись еще с четырьмя партиями, но они, к сожалению, не успели оформить должным образом все документы для регистрации блока.

Как сказал лидер блока, в первую тройку избирательного списка вошли сам С.БАЛЮК, председатель Социально-христианской партии Антон РУЖИЦКИЙ и председатель секретариата блока Зоя ВЫБОРНАЯ.

“Впервые в Украине произошло такое событие, впервые христиане разных конфессий объединились для того, чтобы взять ответственность за Украину. Мы не идем в политику, мы берем ответственность за это государство, за этих людей и за эту страну”, - сказал С.БАЛЮК.

Он отметил, что в новый блок входят христиане разных конфессий - греко-католики, православные, протестанты. По его словам, блок также охватывает географически всю территорию Украины - от Закарпатья до Луганска, от Крыма и Севастополя до Чернигова и Сум.

“Я верю, что мы победим, потому что у нас есть дух и есть вера, и потому что мы идем с правильными мотивами. Если мы идем с правильными мотивами, то с нами Бог”, - сказал С.БАЛЮК.

В свою очередь А.РУЖИЦКИЙ отметил, что блок надеется набрать на досрочных выборах около 10% голосов избирателей.

“У нас есть перспективы, и они состоятся, потому что даже логика подсказывает, что когда есть 60% верующих и хотя бы каждый шестой проголосовал, то мы имеем 10% проходного барьера. Мы можем пройти, но нужно, чтобы наш зов или наше пожелание услышал каждый гражданин страны, каждый христианин, который не ходит просто в церковь ради дани моде, а ходит и исповедует Господа Бога и молится искренне. И когда он увидит, что в бюллетене среди других политических партий и среди других крупных блоков есть блок “Христианский”, он обязательно голос отдаст за нас. И это - наша вера, это - надежда, и мы с тем идем на парламентские досрочные выборы 30 сентября”, - сказал А.РУЖИЦКИЙ.