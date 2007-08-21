Папиев заявляет о росте покупательной способности граждан Украины

Министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ заявляет, что на протяжении 2006-2007 лет благодаря действиям правительства возросла покупательная способность граждан Украины.

Об этом М.ПАПИЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Покупательная способность наших граждан Украины, их заработные платы и пенсии выросли. Например, в июне 2007 года за заработную плату гражданин может купить на 28 килограммов свинины больше, чем в июне 2005 года, и на 18 килограммов больше, чем в июне 2006 года. Абсолютно адекватные тенденции происходят и по средней пенсии”, - сказал М.ПАПИЕВ.

По его словам, соответствующий анализ покупательной способности был разработан учеными и экспертами по заказу Министерства труда и социальной политики. Для анализа использовались показатели, согласно которым в 2005 году средняя заработная плата составляла 823 гривни, в 2006 году – 1 тыс. 63 гривни, в 2007 году – 1 тыс. 368 гривен.

Министр также отметил рост расходов на товары долговременного пользования в структуре общих расходов граждан Украины. “Это также тот показатель, который показывает благосостояние людей. Качественные изменения потребительского рынка характеризуются тем, что в последнее время меняется сама структура расходов населения”, - подчеркнул М.ПАПИЕВ.

В частности, по его информации, товары народного потребления долговременного пользования в структуре расходов в 2005 году составляли 55%, в 2006 – 58%, в 2007 году - 60,5%. “За 7 месяцев 2007 года гражданами куплено 252 тысячи холодильников, а за весь 2006 год – 179 тысяч, а в 2005 году – 127 тысяч, то есть рост на 40 процентов. То же самое касается и стиральных машин, и пылесосов, и мотоциклов, и телевизоров, и магнитофонов”, - сообщил министр.