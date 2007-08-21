29 августа в Киеве откроется Первая национальная выставка спортивных товаров и услуг «GO!Sport»

29 августа – 1 сентября т.г. в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» пройдёт Первая национальная выставка спортивных товаров и услуг «GO!Sport».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Ассоциации “Спортивная индустрия Украины” Валерий СУШКЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это самая масштабная выставка, посвящённая спортивной индустрии, за все годы независимости Украины. Организатором выставки выступает компания «Спорт Тур Маркетинг» при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодёжи и спорта, Национального олимпийского комитета Украины и Ассоциации «Спортивная индустрия Украины».

Генеральный директор компании «Спорт Тур Маркетинг» Анна ШИШКИНА отметила, что свою продукцию на выставке представят более 50 компаний, из которых 12 - отечественные. Всего на выставке будет представлено более 120 мировых и отечественных спортивных брэндов.

По словам президента компании «Евроиндекс» Валерия ПЕКАРЯ, в первый день работы выставки пройдёт круглый стол на тему: «Спорт как ключ к национальному единству Украины», в котором примут участие звёзды отечественного спорта.