«Астелит» стал официальным спонсором украинской команды на XIII Паралимпийских играх-2008 в Пекине

Оператор мобильной связи «Астелит» (торговая марка life:)) стал официальным спонсором Национального комитета спорта инвалидов Украины и окажет поддержку спортсменам на летних XIII Паралимпийских играх-2008 в Пекине.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание соглашения между компанией «Астелит» и Национальным комитетом спорта инвалидов Украины состоялось сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам главного исполнительного директора компании «Астелит» Тансу ЕЭНА, на начальном этапе компания выделит 100 тыс. долл. для оплаты телекоммуникационных расходов участников паралимпиады в Пекине.

Он также отметил, что компания рассмотрит возможность поддержки роуминга для паралимпийской команды Украины.

Как отметил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ, в Паралимпиаде-2008 предусмотрено выступление около 200 украинских спортсменов, которые будут бороться за наивысшие награды в 12 видах спорта.

Справка УНИАН. life:) – национальный оператор мобильной связи, предоставляющий свои услуги на территории, на которой проживает 91% населения Украины. Сеть life:) продолжает расширяться и сегодня работает во всех городах с населением свыше 35 000 и в более чем 22 000 населенных пунктах Украины, а также на всех основных автомагистралях страны. life:) обеспечивает возможность роуминга в 193 странах благодаря более 500 роуминг-партнерам.

Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE покрытие – в 42 городах, включая все областные центры Украины.