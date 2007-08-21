Против ВО “Свобода” начались политические провокации и репрессии - Тягнибок

Против Всеукраинского объединения “Свобода” начались политические провокации и репрессии. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН лидер этой политической силы Олег ТЯГНИБОК.

Он сообщил, что 19 августа в Одессе “были незаконно задержаны и жестоко избиты агитаторы от ВО “Свобода”, в том числе кандидат в народные депутаты от этого объединения Георгий СОДОЛЬ и активист этой политической силы Алексей БЕТЕНЯ”.

О.ТЯГНИБОК отмечает, что во время задержания представители Шевченковского отдела Приморского района УМВД в городе Одессе “в ответ на предъявленное удостоверение кандидата в народные депутаты Украины перешли на грязную брань и жестоко избили задержанных”. Он отметил, что их держали 10 часов, и “особую ненависть вызывала партийная принадлежность задержанных и то, что они общались на украинском языке”.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что есть заключение из травмпункта городской клинической больницы №3 г. Одессы, где указывается, что у Г.СОДОЛЯ “ушиб волосяной части головы, ушиб правой половины спины в проекции седьмого ребра по линии лопатки, ушиб нижней трети левого бедра, сотрясение головного мозга легкой степени”.

Лидер ВО “Свобода” сообщил, что направлено обращение в прокуратуру Одесской области, чтобы она разобралась в ситуации. О.ТЯГНИБОК заявляет, что если не будет результата, то они обратятся в Генеральную прокуратуру Украины и готовы “проводить акции общественного неповиновения”.

Он также отметил, что “20 августа во Львове произошло определенное столкновение с милицией”, а уже сегодня в Луцке “были незаконно задержаны агитаторы от ВО ”Свобода”, от которых милиция требовала удостоверения агитатора и незаконно препятствовала проведению агитации”.

О.ТЯГНИБОК считает, что “милиция целенаправленно работает против агитаторов ВО “Свобода”. По его словам, ситуация в Украина “на сегодняшний день не является лучше той, которая была во времена КУЧМЫ”. “Рассказы власти о большом продвижении в демократии, свободном выборе, в честных выборах – это все просто фальшь и ложь”.