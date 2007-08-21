Блок «Украинский региональный актив» намерен направить своих наблюдателей на все избирательные участки в Украине – Супрун

Избирательный блок «Украинский региональный актив» намерен направить своих наблюдателей на все избирательные участки в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила лидер блока, председатель Народно-демократической партии Людмила СУПРУН.

«На каждый из 30 тысяч избирательных участков в Украине мы готовим своих наблюдателей. К этому процессу мы будем привлекать молодежь, которая пока не стала заангажированной. Молодежь не должна позволить кому-то украсть у них страну», - сказала Л.СУПРУН.

По ее мнению, только присутствие наблюдателей блока на каждом избирательном участке позволит защитить голоса, отданные за «Украинский региональный актив». «По статистике, 30 процентов избирателей, которые хотят идти на выборы, будут голосовать за непарламентские партии. И если мы не досчитаем этих голосов в целом на непарламентские партии, мы никогда не признаем результаты таких выборов», - пояснила лидер блока.

Как сообщал УНИАН, 12 августа был создан избирательный блок "Украинский региональный актив" при участии Народно-демократической партии, Демократической партии и Республиканской христианской партии.