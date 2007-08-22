Из-за “серого” импорта ПВХ-профилей Госбюджет недополучает около 300 млн. грн. - Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров

Из-за “серого” импорта ПВХ-профилей Государственный бюджет недополучает около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Производителей профильных изделий из полимеров» Юрий ОРЕХОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, импортированная продукция, которая ввозится по заниженной таможенной стоимости (серый импорт) приводит к антиконкурентным условиям на рынке ПВФ-профилей. В 2006 г. объем ценового занижения составил 750 млн. грн, а потери в бюджет составили около 300 млн. грн.

По данным ассоциации, общий объем импортированных ПФХ-профилей в 2006 году составил 105 тыс. тонн на 468 млн. грн. В первом полугодии 2007 г. ввезено 45 тыс. тонн на общую сумму 227 млн. грн. При этом отечественные предприятия производят около 5 тыс. тонн в год при мощностях около 40-50 тыс. тонн.

Он также отметил, что 60% рост импорта ПФХ-профилей зафиксирован в 2006 году по сравнению с 2005 годом. Ю.ОРЕХОВ связывает такой рост с увеличением объемов строительства в Украине, а также со значительным занижением таможенной стоимости изделий.

По его данным, стоимость сырья на мировом рынке составляет около 1 тыс. долл./т, а при декларировании изделий на таможне у импортеров она составляет около 0,6-0,7 долл./кг, что в несколько раз меньше стоимости сырья. Себестоимость производства ПВХ-профилей составляет около 2 долл./кг.

По данным ассоциации, в первом квартале 2007 по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., объем импорта в количественном измерении вырос на 25%, в стоимостном - на 76%. Во втором квартале 2007 г. объем импорта остался на уровне второго квартала 2006 г., а в стоимостном измерении он увеличился на 48%.

Если в первом и втором квартале 2006 г. средняя таможенная стоимость изделий из ПВХ составляла 600-700 долл./т, то в первом-втором квартале 2007 г. она составляла более 1 тыс. долл./т. В частности, в июле т.г. таможенная стоимость выросла до 1,7-1,9 тыс. долл./т.

В связи с этими проблемами в прошлом году Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров подписала меморандум о сотрудничестве с Государственной таможенной службой, в котором были задекларированы намерения по преодолению проблемы “серого” импорта.

По словам начальника отдела подготовки и анализа ценовой информации Управления таможенной стоимости Гостаможслужбы Светланы ДЕМЧУК, сотрудничество заключается в обмене информацией о стоимости сырья и готовых ПВХ-изделий и данными по себестоимости продукции.

По ее данным, изделия из ПВХ в общей структуре импорта составляют 0,13%.

Как отметил глава комиссии Совета национальной ассоциации товаропроизводителей Владимир ПАНЧЕНКО, в результате этого сотрудничества за два квартала этого года удалось пополнить Госбюджет на 10 млн. грн. Это связано с тем, что поскольку таможня имеет ценовую информацию о стоимости сырья, контроль усилился.

По его словам, с 2001 года в производство ПВХ-профилей в Украине инвестировано около 150 млн. долл.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается около 1 тыс. производителей окон и 14 предприятий - производителей ПВХ-профилей. Основным экспортером ПВХ-профилей в Украину является Германия (профили КВЕ).