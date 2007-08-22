Онищук убежден, что ЦИК исполнит решение суда и отменит свое постановление о голосовании на дому

Заместитель руководителя Центрального избирательного штаба блока "Наша Украина – Народная самооборона" Николай ОНИЩУК убежден, что Центральная избирательная комиссия исполнит решение суда и отменит свое постановление что касается утверждения формы заявления для голосования на дому. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

При этом Н.ОНИЩУК выразил уверенность, что отмена окружным административным судом города Киева решения Центральной избирательной комиссии, что касается утверждения формы заявления для голосования на дому, сделает невозможным использование этих голосов для фальсификации результатов выборов в Верховную Раду.

По его словам, это решение позволит, по сути, предупредить тех, «кто рассчитывал во время проведения избирательной кампании использовать институт голосования на дому с целью влияния на результаты выборов или, возможно, даже их фальсифицировать». Н.ОНИЩУК отметил, что опыт предыдущих избирательных кампаний, как президентской, так и парламентской, засвидетельствовал, «что в отдельных областях, преимущественно на юге и востоке, были многочисленные случаи голосования граждан на дому, которые были абсолютно непропорциональны общестатистическим показателям голосования граждан в других областях, регионах».

Н.ОНИЩУК убежден, что ЦИК исполнит решение суда и отменит свое постановление по данному поводу. Он отметил, что решением суда устранены разные подходы к категории избирателей, которые не могут временно самостоятельно передвигаться. Н.ОНИЩУК напомнил, что постановлением ЦИК предусматривалось, что избиратели, которые находятся на лечении в стационаре, кроме заявления о голосовании на дому, должны подать и справку от врача о состоянии здоровья. В то же время, граждане, которые находятся дома, должны лишь написать заявление о том, что они хотят проголосовать на дому из-за состояния здоровья.

Н.ОНИЩУК напомнил, что голосование на дому является достаточно специфическим, поскольку здесь не совсем можно выполнить условия о невозможности давления на избирателей и о полной тайне их голосования.

Н.ОНИЩУК отметил, что для такой категории граждан должны быть равные условия. По его словам, согласно решению суда, те, кто временно неспособны самостоятельно передвигаться и находиться вне лечебного заведения, должны подать справку, в частности, либо от лечащего врача, либо от врача «скорой помощи», или от нотариуса, представителя ЖЭКа.

Он напомнил, что участковые комиссии имеют право проверять заявления граждан по поводу голосования их на дому.

Как сообщал УНИАН, 21 августа коллегия судей окружного административного суда г. Киева признала неправомерным постановление ЦИК в части утверждения формы заявления избирателя, который временно неспособен передвигаться самостоятельно, с просьбой обеспечить ему возможность голосования на дому и обязала ЦИК принять постановление, в котором должны быть утверждены обязательные требования к заявлениям о голосовании на дому, а также определить процедуру проверки информации, изложенной в этих заявлениях.

Н.ОНИЩУК заявил, что пока нет официального ответа со стороны ЦИК по поводу решения суда. По его словам, этот ответ должен заключаться в одном – должно быть отменено постановление ЦИК по данному вопросу.