Депутат Киевсовета Бондаренко заявляет о дискриминации киевской властью жителей домов ЖСК и ОСМД

Депутат Киевсовета Владимир БОНДАРЕНКО (БЮТ) заявляет о дискриминации со стороны киевской власти жителей домов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, повышение заработной платы до 2 тыс. грн. только тем дворникам, которые обслуживают дома местных советов, привело к внутреннему конфликту между работниками коммунальной сферы, поскольку оно не коснулось зарплат дворников ЖСК и ОСМД.

Он объяснил, что киевские власти объясняют это тем, что в ЖСК и ОСМД живут богатые люди, которые могут содержать свои дома и работников сами.

При этом ЖСК, которые построили квартиры за собственные средства, вынуждены платить за право получения в собственность придомовой территории от 2 до 30 тыс. грн. в ООО «Земля-2000», созданное при Киевземе.

В.БОНДАРЕНКО также отметил разницу в подходах киевской власти к оплате за коммунальные услуги в коммунальных домах и домах ЖСК и ОСМД. В частности, субвенции горбюджета покрывают разницу в тарифах в связи с льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг жителей коммунальных домов, поскольку каждый житель платит за услуги отдельно. В то время как в домах ЖСК и ОСМД платежные квитанции приходят председателю кооператива или объединения, и собранные с жильцов средства для оплаты услуг с учетом льгот не перекрывают сумму, указанную в квитанции. Таким образом, создается «дырка», размером 10-20 тыс. грн., средства на покрытие которой киевская власть не считает нужным выделять.

Как сообщил присутствовавший на пресс-конференции председатель ЖСК «Лепсе-4» Олег СУПРУН, на сегодня в столице три кооператива и одно ОСМД, в домах которых живет около 7 тыс. жителей, отключены от горячего водоснабжения.

О.СУПРУН обратился к киевским властям и правоохранительным органам с требованием обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей домов, как того требует законодательство.

По его словам, возглавляемый им кооператив решил разорвать договор с «Киевенерго» из-за «кабальных условий, которые не соответствуют законодательству». В то же время «Киевэнерго» отказывается заключать прямые договора на коммунальные услуги с жителями кооператива, мотивируя это тем, что не является исполнителем услуг.

При этом В.БОНДАРЕНКО отметил, что Киевсовет умышленно не занимается урегулированием вопроса о том, кто является исполнителями и потребителями услуг.

В то время как, по его информации, в регионах существуют прямые договорные отношения между жителями и исполнителями услуг.

По словам В.БОНДАРЕНКО, «Киевэнерго» отсудило в собственность за долги дом ЖСК «Мрия-3» по ул. Гонгадзе, 24. Он отметил, что БЮТ подготовил ряд судебных исков по поводу "кабальных условий договоров" к "Киевэнерго", "Киевводоканалу" и Киевгазу".

Справка УНИАН. В Киеве свыше 11 тыс. многоквартирных домов, из них 1,8 тыс. домов находится под управлением ЖСК и ОСМД.