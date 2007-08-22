ЗАЩИТЯТ ЛИ ЛЕСА ВИНТОКРЫЛЫЕ ОГНЕБОРЦЫ?

Руководство, летчики и инженеры авиакомпании «Украинские вертолеты» приняли решение направить модернизированный, полностью оснащенный вертолет Ми-8МТВ-1 с подготовленными летно-техническими экипажами в Херсонскую область для ликвидации лесных пожаров.

Работа воздушного судна на территории Украины будет продолжаться до окончания пожароопасного сезона. Авиакомпания берет на себя полное организационное и материально-техническое обеспечение геликоптера и личного состава.

Вместе с глобальным потеплением на территорию Украины пришли серьезные экологические проблемы, которые ранее не особо тревожили население нашей державы. Длительный период высоких температур вызвал пожары, охватившие значительные площади лесных массивов. Херсонская, Луганская, Запорожская области, Автономная Республика Крым в этом году пострадали от огненной стихии.

Ущерб, нанесенный экологии Украины, нельзя измерить десятками и сотнями миллионов гривен. Не зря леса называют легкими планеты. Продолжая аналогию можно сказать, что для далеко не здорового, после Чернобыльской катастрофы, организма Украины такие экологические потрясения могут вызвать необратимые негативные процессы. Тем более, что по среднесрочным и долгосрочным прогнозам международных служб синоптиков процесс потепления в наших широтах будет развиваться довольно динамично в ближайшие годы.

Возникающие проблемы требуют нестандартных решений. Опыт ликвидации лесных пожаров на юге Украины и локализации техногенной катастрофы, вызванной возгоранием желтого фосфора во Львовской области показал, что борьба с такими масштабными пожарами традиционными способами с помощью специальных машин не достаточно эффективна и опасна.

Многие страны мира для этих целей используют воздушные суда.

Авиакомпания «Украинские вертолёты» 3-ий год подряд участвует в ликвидации масштабных пожаров за рубежом. В настоящее время 8 вертолётов авиакомпании помогают правительству Турции в ликвидации стихийного бедствия. Профессионализм, мужество и организованность наших пилотов спасли сотни и тысячи гектаров леса, десятки населенных пунктов, жизни сотен людей. За это представители государственных служб Турции неоднократно отмечали работу нашей авиакомпании.

Эффективность работы вертолёта Ми-8 МТВ заключается в том, что единоразово на очаг возгорания может быть вылито, с помощью специального водосливного устройства «бэмби-бакет», до 3-х т противопожарной смеси. Учитывая, что за смену один вертолёт делает 70-80 довольно точных сбросов, т.е. от 210 до 240 т жидкости; результативность применения этой машины очень высокая.

Если используются шесть-семь вертолётов данного типа, происходит так называемый «гидроудар» по площади пожара, и ликвидация пожара любой категории сложности происходит буквально в считанные часы. К сожалению опыт, накопленный в авиакомпании «Украинские вертолёты», не нашел распространения в Украине. Несмотря на то, что применение вертолётной авиации не требует глобальных финансовых и организационных усилий.

В 2003 году наша авиакомпания получила в аренду от Министерства обороны вертолёты, требующие капитального ремонта. Вертолётами их можно было назвать с большим допущением. Это видно на фото. Капитальный ремонт, модернизация и оснащение, согласно требованиям ИКАО, современным пилотажно-навигационным оборудованием одного геликоптера потребовал от авиакомпании инвестиции порядка 5 млн. грн. и 4-5 месяцев напряженного труда. Подобных «воздушных судов», переданных нашей авиакомпании, у Министерства обороны достаточно, и они стоят в «железном ряду» без применения.

Конечно, гораздо больший интерес вызывают уже восстановленные модернизированные вертолёты. На какие только ухищрения не идут высокопоставленные чиновники и их подручные для того, чтобы «прихватизировать» такие вертолеты. Но об этом подробнее в другой раз.

Сейчас речь идет о возможности в кратчайшие сроки создать вертолётное противопожарное подразделение в Украине. Все для этого есть.

«Ремфонд» в Министерстве обороны и в Министерстве внутренних дел. В Севастополе – авиаремонтное предприятие. В Феодосии - завод по производству противопожарных «бэмби-бакетов». Необходима добрая воля, финансовое обеспечение и организационные усилия. Тем более, что кроме «ремфонда» вертолётов Ми-8МТ (МТВ) в Министерстве обороны в пресловутом «железном ряду» стоят уникальные, не имеющие аналогов в мире, вертолёты типа Ми-26. В Новом Калинове, Львовской обл. ржавеют 14 единиц этой техники. В 2002 году нашей авиакомпании, единственной в Украине, удалось восстановить и модернизировать 4 вертолёта Ми-26. Два из них были переданы Министерству обороны. Налетали эти воздушные суда целых 6 часов. Это именно то время, которое понадобилось для перегона вертолета Ми-26 с Конотопского авиаремонтного предприятия до воинской части в Новом Калинове.

Дальнейшее восстановление вертолётов Ми-26 было запрещено нашей авиакомпании руководством Министерства обороны, действующим в то время. Причина банальная – кому-то показалось, что после капитального ремонта этих тяжелых машин авиакомпания могла бы заработать значительную прибыль. Поэтому пусть вертолёты стоят и гниют до лучших времен. Получается, как в известной комедии Лопе де Вега «Собака на сене» - и сам не съем и другому не дам.

А вертолёт Ми-26 действительно уникальный. Единственный тип винтокрылой машины, который может поднимать внутри фюзеляжа и на внешней подвеске груз до 20 т.

Правительства Греции, России, Канады много лет используют эти воздушные суда для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пятнадцать тонн противопожарной жидкости, точечно или по площади, в состоянии сбросить на очаг пожара только Ми-26. До 900 т за смену. Ни один пожар не выдержит такой атаки.

Сейчас руководство страны охвачено предвыборной лихорадкой. Усилиями отдельных политиков любое рутинное событие в Украине превращается в стихийное бедствие. Надеемся, что жертв оно нам не принесет. Гораздо опаснее последствия техногенных и экологических катастроф. Их предупреждение, своевременная и эффективная ликвидация - прямая обязанность государства вне зависимости от политических убеждений руководства. Нельзя ждать выборов, празднования победителей и горечи побежденных, затем формирования нового правительства.

Авиационный отряд по ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно создавать сейчас и немедленно.

Авиакомпания «Украинские вертолёты» готова оказать в этом всемерное содействие.

Владимир Ткаченко Председатель правления

ЗАО «Украинские вертолеты»