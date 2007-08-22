Тендерная палата заявляет о системных нарушениях при госзакупках в сфере услуг

Тендерная палата Украины заявляет о системных нарушениях тендерного законодательства при проведении государственных закупок в сфере услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

Он сообщил, что ТПУ исследовала 65 процедур закупок в сфере услуг в разных сферах жизнедеятельности, проведенных в период 2005-2007 гг., на общую сумму свыше 80 млн. грн. Установлены нарушения требований закона в каждой исследованной процедуре.

В.ЛАБА отметил, что наиболее распространенным и грубым нарушением тендерного законодательства в указанной сфере является участие в тендерах аффилированных фирм, так называемых связанных лиц. Данное нарушение было установлено в каждой 6 тендерной процедуре из исследованных.

«Определение победителей предварительно, допуск к участию в торгах «своих» фирм, лишает обычных добросовестных участников любой возможности на победу и приводит к неэффективному использованию и потерям государственных средств», – сказал В.ЛАБА.

При этом председатель правления ТПУ указал, что наиболее характерные нарушения выявлены при госзакупках услуг в санитарно-курортной сфере. В. ЛАБА подчеркнул, что по итогам исследования 319 процедур, проведенных в оздоровительные периоды 2006 – 2007 гг. на общую сумму 156,9 млн. грн., нарушения законодательства были выявлены при каждой закупке.

В качестве примера В. ЛАБА привел процедуру закупки санаторно-лечебных услуг Главным управлением труда и социальной политики Тернопольской облгосадминистрации ожидаемой стоимостью 2 млн. 561,9 тыс. грн. Так, в результате акцепции всех участников без осуществления оценки заказчиком были заключены договоры, по которым средняя стоимость 1 путевки превышала ожидаемую среднюю стоимость на 329 грн., в связи с чем произошло снижение количества приобретенных путевок на 651 единицу, в чем усматривается излишнее расходование государственных средств в размере 632,39 тыс. грн.