23 августа в УНИАН состоялась пресс-конференция под знаковым названием «Мэр Эдуард Гурвиц и «регионал» Леонид Климов против предпринимателей Одессы». Ее инициаторами выступили предприниматели и работники «Малиновского рынка» г. Одессы, которые вот уже два года ведут ожесточенную борьбу за свое право на рабочее место.

В 2005 году предприниматели, объединенные в кооператив «Малиновский», в результате многочисленных судебных и протестных действий добились передачи рынка с одноименным названием в коммунальную собственность. Главным условием стала реконструкция рынка силами самих предпринимателей.

В таком случае рынок должен был быть реконструирован без привлечения средств города, и в то же время остаться городской собственностью, весьма ощутимо пополняя бюджет (6-10 млн. грн. в год). Но мэрия ничего не сделала для реализации этого решения. Наоборот, 26 июля 2007г. Одесский горисполком принял решение № 878 «О предоставлении ООО «Малиновский рынок» разрешения на проектирование и реконструкцию Малиновского рынка», согласно которому на месте самого рынка должны быть построены жилые дома и развлекательный комплекс.

По словам предпринимателя Андрея Фирсова, это решение было пролоббировано группой «Приморье» (представляющей экономические интересы главы областной организации «Партии Регионов» Климова Л.М.). Этот лидер местных «регионалов» вляпался в историю тем, что «закрыл» наиболее известный рынок в СНГ – «Привоз», также пообещав выстроить на его месте «город-сад».

Ликвидация «Малиновского» означает потерю рабочих мест для более 3000 работников рынка, которые они сами себе оборудовали. Более того, предпринимателям мэрия ничего не обещает взамен их торговых точек: никаких дополнительных торговых площадей, нового рынка, компенсаций и т.п. Людей выбрасывают на улицу, лишая последнего куска хлеба.

Следует отметить, что практика «кидка» стала нормой для одесского городского руководства. За неполный год в Одессе власти закрыли около 600 ЧП и более 100 объектов мелкого и среднего бизнеса (кафе, парикмахерские, обувные мастерские и т.п.). Идет монополизация сферы услуг и торговли города одной финансово-торговой группой «Приморье», контролируемой Леонидом Климовым и Эдуардом Гурвицем.

Узнав о передаче рынка городскими властями опять структуре, представляющей ТД «Приморье», отчаявшиеся люди предприняли акции протеста для того, чтобы хоть таким способом привлечь внимание городских властей к проблеме. Например, 7 июля 2007 г. на улицы Одессы вышло более тысячи человек, которые отстаивали свое право на труд. По словам Андрея Фирсова, «городские власти отстаивают не интересы людей, которые доверили им управление городом, а интересы местных олигархов. Поэтому, следующую акцию мы проведем 27 августа возле Обладминистрации и соберем на нее уже 10 тыс. человек – всех предпринимателей города и членов их семей. Вот тогда местная власть услышит наши требования».

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