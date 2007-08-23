В Украине появился первый украиноязычный глянцевый журнал о кино и телевидении «Telecity»

Украинский рынок печатных средств массовой информации пополнился новым ежемесячным изданием «Telecity» – первым украиноязычным глянцевым журналом о кино и телевидении.

Новое издание сегодня на пресс-конференции в УНИАН представил президент холдинга «Главред-медиа» Виктор ШЛИНЧАК.

«Нам чрезвычайно приятно представить в этот день, в преддверие Дня Независимости, новое издание. Это глянцевый журнал "Telecity", журнал о кино и телевидении. С сегодняшнего дня журнал "Telecity" будет в каждом из киосков “Союзпечати” и на раскладках”, - сообщил В.ШЛИНЧАК.

В свою очередь руководитель проекта “Telecity” Алла ТРЕТЬЯКОВА выразила сожаление, что в Украине очень мало украиноязычных изданий, и именно поэтому, по ее словам, выход первого глянцевого украиноязычного журнала о телевидении – событие довольно выдающееся.

“Мы решили сделать этот журнал для всех людей, которые смотрят телевидение, для зрителей. Ведь каждый день мы включаем телевизор и пускаем в свою жизнь тех людей, которые там работают, и мы хотели бы показывать, и будем показывать в своем журнале, жизни тех людей, которых мы видим каждый день с экранов телевизора. Мы также хотели бы показать, что происходит за кулисами съемочных групп и каналов, показать, как делается телевидение”, - отметила она.

По словам В.ШЛИНЧАКА, журнал создан по новым дизайнерским технологиям, он будет диктовать тенденции в телевизионной моде, и в некоторой степени - на телевизионном рынке. “Я думаю, что этот журнал сможет занять именно такую свою нишу, собственную нишу среди глянцевых журналов, хотя, скажем так, мы не видим здесь на нынешнем рынке конкурентов”, - сказал В.ШЛИНЧАК.

Он также заметил, что журнал «Telecity» существенно отличается от еще одного проекта холдинга «Главред-медиа» - журнала «Телекритика» и концептуально, и своим наполнением.

В то же время главный редактор нового журнала Юлия ЛИТВИНЕНКО отметила, что в “Telecity” читатель не найдет телевизионной программы, ведь этот журнал – не обычный ТВ-гид, которых сейчас “огромное количество на украинском медиа-рынке”. По ее словам, это качественно новый уровень подачи информации, “Telecity” – это издание о телевидении как искусстве.

"В Украине телевидение намного качественнее, кстати, как и кино, чем мы думаем о нем. И поэтому этот проект, журнал “Telecity” призван повысить статус и качество, как украинского телевидения, так и украинского кинематографа”, - сказала Ю.ЛИТВИНЕНКО.

По ее словам, идея объединить “телевизионщиков” вокруг журнала возникла у А.ТРЕТЬЯКОВОЙ. “Мы решили объединить людей, которые являются своего рода уже историей отечественного телевидения. Люди, которые знают телевидение, должны делать журнал и объяснять, кто есть кто в украинском телевидении и в мировом также”, - считает Ю.ЛИТВИНЕНКО.

Она также сообщила, что авторами журнала стали известные журналисты и телеведущие, среди которых, например, ведущий программы “Вести” на российском телеканале РТР Дмитрий КИСЕЛЁВ, российский журналист Кирилл ВЫШИНСКИЙ, а также известные украинские журналисты и телеведущие, Микола ВЕРЕСЕНЬ, Роман СКРИПИН, Егор СОБОЛЕВ и другие.

“Мы хотели бы видеть всех людей, которые знают, как делать качественное телевидение в Украине и готовы этими мыслями поделиться. Кроме того, этот журнал – это самая полная коллекция историй о телезвездах, потому что жизни больше, чем это показывает телевидение, и мы хотели бы показать нашим зрителям и, понятно, читателям, что люди, которые делают телевидение, намного интереснее, чем вы можете увидеть их в каких-то коротких телепрограммах. Поэтому их история и их успех – это также тема нашего журнала”, - подчеркнула Ю.ЛИТВИНЕНКО.

В.ШЛИНЧАК пообещал порадовать читателей эксклюзивными фотосессиями на страницах журнала, а также сообщил, что через месяц откроется сайт издания www.telecity.com.ua