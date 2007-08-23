Предприниматели Одессы обвиняют мэра города в «уничтожении малого бизнеса»

Одесский предприниматель Андрей ФИРСОВ обвиняет мэра города Эдуарда ГУРВИЦА в “уничтожении малого бизнеса” и, в частности, известного Малиновского рынка.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, “конкретным примером уничтожения малого бизнеса в Одессе и полного геноцида в отношении предпринимателей является ситуация с Малиновским рынком”.

Как сказал А.ФИРСОВ, на этом рынке работает свыше трех тысяч человек, и он известный как один из крупнейших рынков строительных материалов.

А.ФИРСОВ заявил, что непростая ситуация вокруг рынка продолжается уже не первый год, “поскольку был проведен его рейдерский захват”, но наибольшее возмущение у людей вызвало решение Одесского горисполкома. По его словам, 27 июля горисполком принял решение “О предоставлении ОАО “Малиновский рынок” разрешения на проектирование и реконструкцию Малиновского рынка”.

А.ФИРСОВ утверждает, что в соответствии с этим решением на месте рынка будут сооружены жилые дома и спортивно-оздоровительный комплекс. По его словам, “это решение было пролоббировано группой “Приморье”, которая представляет экономические интересы председателя областной организации Партии регионов Леонида КЛИМОВА”.

Другой одесский предприниматель Юрий ХОХОР заметил, что ликвидация рынка приведет к потере рабочих мест более чем тремя тысячами человек. Он отметил, что этот рынок создавался в свое время «в такой зоне, куда и люди боялись ходить». По его словам, именно предприниматели его оборудовали.

Как сказал А.ФИРСОВ, мэрия ничего не обещает - ни дополнительных площадей, ни нового рынка, ни компенсаций.

Он отметил, что в Одессе за последний год “власть закрыла почти 700 объектов малого бизнеса”. По его словам, “идет монополизация сферы услуг и торговли города одной торговой группой “Приморье”, контролируемой Леонидом КЛИМОВЫМ и Эдуардом ГУРВИЦОМ”.

А.ФИРСОВ сообщил, что около 10 тысяч предпринимателей вместе с семьями 27 августа проведут в Одессе акцию протеста против действий городских властей и мэра Одессы. По его словам, предприниматели будут требовать отмены решения горисполкома, касающегося Малиновского рынка.