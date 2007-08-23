Более трети украинцев назвали Ющенко лучшим Президентом за все годы независимости страны – исследование
Более трети украинцев назвали Виктора ЮЩЕНКО лучшим Президентом Украины за все годы независимого государства.
Более трети украинцев назвали Виктора ЮЩЕНКО лучшим Президентом Украины за все годы независимого государства.
Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель правления Центра социологических и политических исследований «Соціовимір», директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.
По его словам, 35% опрошенных назвали лучшим Президентом В.ЮЩЕНКО, 16% - Леонида КУЧМУ, 17% - Леонида КРАВЧУКА. При этом 32% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
С.ТАРАН также сообщил, что 43% опрошенных назвали лучшим председателем Верховной Рады за все годы независимости Владимира ЛИТВИНА, 13% - Александра МОРОЗА, 9% - Ивана ПЛЮЩА, 8% - Л.КРАВЧУКА, 1% - Александра ТКАЧЕНКО. Согласно с результатами исследования, 24% респондентов затруднились с ответом, а 2% называли другие фамилии.
Кроме того, 32% респондентов назвали лучшим премьер-министром Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 27% - Юлию ТИМОШЕНКО, 14% - В.ЮЩЕНКО, 3% - Анатолия КИНАХА, по 2% - Юрия ЕХАНУРОВА и Павла ЛАЗАРЕНКО, по 1% - Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО и Л.КУЧМУ, 17% затруднились ответить, а еще 1% респондентов назвали другие фамилии.
«Мы рассчитывали при проведении этого исследования получить оценку граждан Украины роли личности в истории, но результаты опроса стали отражением политических рейтингов партий», - сказал С.ТАРАН. Он связал результаты исследования со сложностью оценить роль политиков в истории независимой Украины, поскольку они продолжают оставаться в политике.