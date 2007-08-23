Более трети украинцев назвали Ющенко лучшим Президентом за все годы независимости страны – исследование

Более трети украинцев назвали Виктора ЮЩЕНКО лучшим Президентом Украины за все годы независимого государства.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал председатель правления Центра социологических и политических исследований «Соціовимір», директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

По его словам, 35% опрошенных назвали лучшим Президентом В.ЮЩЕНКО, 16% - Леонида КУЧМУ, 17% - Леонида КРАВЧУКА. При этом 32% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

С.ТАРАН также сообщил, что 43% опрошенных назвали лучшим председателем Верховной Рады за все годы независимости Владимира ЛИТВИНА, 13% - Александра МОРОЗА, 9% - Ивана ПЛЮЩА, 8% - Л.КРАВЧУКА, 1% - Александра ТКАЧЕНКО. Согласно с результатами исследования, 24% респондентов затруднились с ответом, а 2% называли другие фамилии.

Кроме того, 32% респондентов назвали лучшим премьер-министром Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 27% - Юлию ТИМОШЕНКО, 14% - В.ЮЩЕНКО, 3% - Анатолия КИНАХА, по 2% - Юрия ЕХАНУРОВА и Павла ЛАЗАРЕНКО, по 1% - Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО и Л.КУЧМУ, 17% затруднились ответить, а еще 1% респондентов назвали другие фамилии.

«Мы рассчитывали при проведении этого исследования получить оценку граждан Украины роли личности в истории, но результаты опроса стали отражением политических рейтингов партий», - сказал С.ТАРАН. Он связал результаты исследования со сложностью оценить роль политиков в истории независимой Украины, поскольку они продолжают оставаться в политике.