ПЗУ и экологические организации передадут Президенту открытое письмо относительно мер по экологической безопасности

27 августа 2007 года в 12.00 Партия Зеленых Украины и экологические общественные организации передадут в Секретариат Президента открытое письмо относительно мер по экологической безопасности.

Последние события в Украине, в частности авария на железной дороге в Львовской области и разгерметизация вагонов с фосфором, свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны государства за мероприятиями безопасности и предупреждением катастроф.

Опасные объекты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и представляют угрозу для населения. Цепь экологических катастроф нуждается в немедленном реагировании власти, иначе Украина превратится в зону сплошного экологического бедствия.

Зеленые считают необходимым обратить надлежащее внимание на экологические проблемы и не допустить повторения техногенных катастроф.