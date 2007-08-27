ПЗУ и общественные организации обратились с открытым письмом к Президенту

27 августа 2007 года Партия Зеленых Украины и представители экологических общественных организаций обратились с открытым письмом к Президенту. Критическая ситуация с окружающей средой и цепь техногенных катастроф требуют немедленного реагирования государства, убежденны Зеленые. Последние события в Украине, в частности авария на железной дороге в Львовской области и разгерметизация вагонов с фосфором, свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны государства за мерами безопасности и недопущением катастроф.

В письме говорится о том, что на сегодня опасные объекты находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и представляют угрозу для населения. В частности, беспокойство вызывает ситуация на железной дороге: Украина как транзитное государство является участником трехстороннего ратифицированного соглашения с Россией и Болгарией. Ее железнодорожными дорогами регулярно провозятся эшелоны с топливом для АЭС стран Центральной Европы из России и отработанным ядерным топливом в противоположном направлении. По мнению Зеленых, к выяснению причин фосфорной аварии следует приостановить этот опасный транзит территорией страны.

Цепь экологических катастроф необходимо остановить, иначе Украина превратится в зону сплошного экологического бедствия. Партия Зеленых Украины и общественные организации предлагают ряд мероприятий, которые смогут исправить ситуацию на лучшее:

1. Установить в Украине специальную должность экологического омбудсмана, который имел бы значительные государственные полномочия относительно защиты экологических прав граждан Украины;

2. Срочно сформировать при Президенте Украины (РНБО) рабочую группу по проблемам техногенных катастроф, в состав которой должны войти эксперты и представители экологических общественно-политических организаций Украины. Задачам такой рабочей группы должна быть разработка рекомендаций для РНБО и Правительства относительно необходимых структурных изменений в органах исполнительной власти (МЧС, МВД, Минприроды, Минздрава, Минтранс) с целью создания ответственного центра борьбы с техногенными авариями, наделенного широкими полномочиями;

3. Провести объективное следствие относительно причин фосфорной катастрофы, оглашение результатов и наказание лиц, причастных к аварии и укрыванию информации об инциденте. Партия Зеленых Украины готова взять непосредственно участие в деятельности рабочей группы и подготовить соответствующие рекомендации.

4. Принять государственную программу устойчивого развития и ввести должность вице-премьера по вопросам устойчивого развития и экологической безопасности.

Таким образом, ПЗУ считает целесообразным провести заседание Рады Национальной Безопасности и Обороны Украины по вопросу техногенных катастроф и срочно сформировать рабочую группу, которая выработает рекомендации по урегулированию острых экологических проблем, игнорирование которых будет иметь фатальные следствия для тысяч людей и окружающие среда. Только открытое, публичное признание со стороны государства ошибок и самокритичный анализ будет оказывать содействие как быстрейшему исправлению ситуации и предупреждению новых экологических катастроф.