Собственники НПК «Галичина» намерены до 2011 года вложить 700 млн. долл. в модернизацию Дрогобычского НПЗ

Собственники ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.), аффилированные с группой “Приват”, намерены до 2011 года вложить в модернизацию Дрогобычского нефтеперерабатывающего завода 700 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНИК, со ссылкой на соответствующий меморандум, подписанный между Львовской ОГА и исполнительной дирекцией НПК «Галичина» в марте т.г.

По его словам, данные средства будут направлены на ряд мероприятий по увеличению глубины переработки нефти на Дрогобычском НПЗ и доведению выхода светлых нефтепродуктов до 92%.

«В первую очередь, данные средства будут направлены на модернизацию НПК «Галичина» - увеличение глубины переработки и улучшение выхода светлых нефтепродуктов», - сказал он.

П.ОЛИЙНИК отметил, что уже в этом году на модернизацию НПЗ будет направлено около 30 млн. долл., а в следующем планируется направить 170 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году НПК "Галичина" сократил переработку нефти на 22,4%, по сравнению с 2005 годом, до 823 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

В мае т.г. компании Glos Trading Limited (Белиз) и Мelchett Invest Limited (Содружество Багамских островов) приобрели, соответственно, 22,9707% и 23,0855% акций НПК «Галичина»

До этого 25% акций НПК «Галичина» принадлежали государству, около 72% акций контролировали компании, близкие к группе "Приват".