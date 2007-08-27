Правительство Януковича оставит следующему Кабмину негативное наследие - Пинзеник

Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА оставит следующему Кабинету Министров негативное наследие. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал член Блока Юлии Тимошенко Виктор ПИНЗЕНИК.

По его словам, «каждый день работы правительства ЯНУКОВИЧА вредит стране и ее гражданам», при этом экономика «стоит на границе скатывания к негативным тенденциям»

В.ПИНЗЕНИК отметил, что до прихода правительства ЯНУКОВИЧА имела место динамика к увеличению темпов роста экономики, которая «по инерции» продолжалась до конца 2006 года. Сегодня же, по его словам, можно говорить о постоянном снижении темпов экономического роста.

Как подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, сегодня имеет место своеобразный украинский феномен, когда «рост экономики оборачивается снижением доходов населения».

Он отметил, что проблема тут не в недостатке средств Государственного бюджета. Так против прошлого года расходы Госбюджета выросли на 40%, при этом рост минимальной зарплаты составил всего 15%, а минимальной пенсии - 12%.

Также В.ПИНЗЕНИК считает «непрофессиональной и неграмотной политику правительства по наращиванию государственного долга».

По его словам, заимствования, проводимые правительством, являются безосновательными, учитывая то, что на счетах Кабмина на 1 августа находилось около 27 млрд. грн. При этом внешние заимствования В.ПИНЗЕНИК считает одним из основных факторов роста инфляции.

«Ни один министр финансов ни в одной стране мира не позволил бы втянуть страну в долг, имея постоянные остатки в 27 млрд. грн., которые к тому же постоянно растут, - заявил В.ПИНЗЕНИК. - Это длится уже год. Уже год Украина имеет возможность уменьшить свой долг».

Кроме того, по его словам, на сегодня остается нерешенной проблема возмещение налога на добавленную стоимость. Он подчеркнул, что, безусловно, объемы возмещения налога разным регионам зависят от доли данного региона в экспорте, но на сегодня возмещение НДС проводится без учета вышеуказанного принципа.

Так В.ПИНЗЕНИК сообщил, что, например, по итогам первого полугодия доля Донецкой области в экспорте составляла 22%, при этом область получила 30% всего объема возмещения НДС, доля Киева в экспорте - 11%, объем возмещения - 23%, Днепропетровской обл. - 20% и 10% соответственно, Запорожская обл. - 8,4% и 5,3%.

Также В.ПИНЗЕНИК отметил, что часто рост сумм возмещения не соответствует темпам роста экспорта по тем или иным областям. Он сообщил, что по итогам первого полугодия рост экспорта по Донецкой области вырос на 34%, при этом суммы возмещения на 41%, по Луганской - 30% и 83% соответственно, по Харьковской - 22% и 70%, по г. Киеву - 26% и 40%, в тоже время по Днепропетровской области при росте объемов экспорта на 38% объемы возмещения увеличились всего на 3%, по Запорожской - 42%, объемы возмещения снизились на 8%, по Полтавской обл. - 11% и снижение на 45%.

В.ПИНЗЕНИК уверен, что за неравномерным возмещением НДС скрываются «бизнес интересы» и «решаются отдельные бизнеспроекты».

Также он считает необоснованными заявления правительства о росте инвестиций в Украину. По его словам, ни о каком росте инвестиций на сегодня говорить не приходится. Так В.ПИНЗЕНИК сообщил, что если за первое полугодие 2005 года объем инвестиций в Украину составил 8 млрд. долл., а за первое полугодие 2006 года - 7,8 млрд. долл., то по итогам января-июня 2007 года инвестиции в Украину составили всего 3 млрд. долл.

«Они (правительство ЯНУКОВИЧА) не только не сделали выводов из провалов, но и сознательно продолжают обманывать людей», - завил В.ПИНЗЕНИК.