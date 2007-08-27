Люди стареют от микробов

По мнению ученых Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл», инфекции влияют на сокращение продолжительности жизни человека. Непрерывная борьба с вирусами и бактериями «запускает» в организме патологические процессы, которые приводят к системному повреждению органов и тканей и, как следствие, значительному сокращению продолжительности жизни.

Экспериментально установлено, что ответственная за развитие язвы и рака желудка хеликобактерия, способствует старению клеток желудочного эпителия, а ключевая роль в старении иммунной системы принадлежит герпетическим вирусам, хроническим носителем которых является практически каждый человек.

«Человек взаимодействует с различными микроорганизмами с раннего детства до глубокой старости. Ни один из других неблагоприятных факторов не оказывает на организм человека столь постоянного и масштабного воздействия. В результате борьбы с чужеродными агентами организм изнашивается: в нем развиваются хронические неинфекционные патологии, а также нарушения, которые, согласно традиционным представлениям, являются неотъемлемой частью процесса старения», -- утверждают президент компании «Макс-Велл», профессор Кеннет Алибек и кандидат химических наук Анна Пашкова.

Эксперты выделили несколько революционных открытий в области медицины, каждое из которых было направлено на избавление человечества от бремени инфекций и повлекло за собой «скачок» в увеличении продолжительности человеческой жизни. Этими «революциями в медицине» стали зарождение гигиены, внедрение понятий асептики и антисептики, вакцинация и открытие антибиотиков.

Ученые также отметили, что не за горами следующая, пятая по счету, революция, которая, по их мнению, будет заключаться в доскональном изучении роли микроорганизмов в процессе старения, а также разработке соответствующих мероприятий, замедляющих старение. Таким образом, ученые надеются получить ключ к разгадке если не рецепта вечной молодости, то значительного продления человеческой жизни и повышения ее качества.