Гражданин США обвиняет депутата Киевского горсовета Рыбака в попытках воспрепятствовать ему видеться со своим сыном

Гражданин США Юрий СТАР заявляет, что депутат Киевского городского совета Александр РЫБАК препятствует ему видеться и общаться со своим сыном.

Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.СТАРА, прожив 7 лет со своей женой Ириной ФРИДЕНТАЛЬ, он развелся с ней 2 года назад. После этого бывшая жена вышла замуж еще раз, и ее мужем стал сын нынешнего вице-премьер-министра Владимира РЫБАКА депутат Киевского городского совета Александр РЫБАК.

Ю.СТАР сообщил, что после того, как бывшая жена вышла замуж, ему было отказано в общении с сыном, и все его попытки во время многочисленных приездов в Украину по работе ни чем не заканчивались.

Более того, по словам Ю.СТАРА, А.РЫБАК в ответ на его законное требование видеть и общаться с сыном угрожал ему, в частности, обещал запретить въезд в Украину, открыть уголовное дело и даже устранить его физически.

Ю.СТАР также рассказал, что несколько раз в письменном виде обращался к В.РЫБАКУ с просьбой посодействовать в разрешении создавшейся ситуации, однако ответа не последовало.

По словам Ю.СТАРА, решив добиваться своих прав в суде, он обратился с иском в Печерский районный суд Киева. По его словам, сразу же после этого на его телефонный номер регулярно стали поступать звонки с неизвестных украинских номеров, а также сообщения, содержащие разного рода угрозы.

Кроме этого, Ю.СТАР сообщил, что во время его пребывания в Киеве летом этого года за ним постоянно вели наблюдение неизвестные люди, при этом они несколько раз также обращались к нему с угрозами, в том числе и от имени А.РЫБАКА и его жены.

Через некоторое время, по словам Ю.СТАРА, ему все-таки позвонил лично В.РЫБАК и сказал, что для разрешения сложившейся ситуации следует обращаться не к нему, а к правоохранительным органам, поскольку он никакого влияния на семью своего сына не имеет. Сразу же после этого Ю.СТАРУ позвонил А.РЫБАК, который заверил его, что решение суда будет исключительно не в пользу Ю.СТАРА, и пообещал, что суд не просто запретит ему видеться с сыном, а и лишит его родительских прав.

Учитывая все эти обстоятельства, Ю.СТАР решил предать огласке эту историю, организовав пресс-конференцию. Он также сообщил, что намерен обратиться в американские правоохранительные органы, поскольку и он, и его сын являются гражданами США, и всеми правовыми методами отстаивать свою позицию.