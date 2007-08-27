Родноверы Украины просят правоохранителей наказать виновных в избиении людей возле Исторического музея в Киеве

Представители религиозного центра объединения Родноверов Украины просят правоохранительные органы установить и наказать лиц, виновных в избиении представителей этой организации 19 августа возле языческого жертвенника, расположенного вблизи Исторического музея в Киеве.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала председатель упомянутого центра Галина ЛОЗКО.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции один из сторонников этого религиозного течения Иван ТЕРНОВЫЙ, рассказал, что инцидент произошел 19 августа перед началом богослужения возле языческого жертвенника, который находится в непосредственной близости от часовни Украинской православной церкви московского патриархата.

По словам И.ТЕРНОВОГО, оскорбления и угрозы в адрес сторонников языческих обрядов раздавались от прихожан-христиан и отдельных священнослужителей часовни и раньше. Однако, как отметил он, в упомянутый день из часовни вышла группа людей из 12-15 человек, одетых в камуфляж и начала избивать битами и другими предметами представителей Родноверы, нанеся отдельным из них серьезные телесные повреждения, в том числе - и с применением пистолета для отстрела резиновых пуль.

Как отметил И.ТЕРНОВЫЙ, избиение людей не прекратилось и после прибытия на место инцидента милиции. Более того, отметил он, ни одного из нападавших милиция не задержала. Однако был задержан и потом обвинен в организации беспорядков один из сторонников языческого религиозного течения Артем БРЕЗГИН, который во время инцидента получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

По словам Г.ЛОЗКО, "у нас не возникает сомнения относительно организации этого преступления". "Мы считаем эти действия целенаправленной провокацией с целью разжигания межконфессиональной и национальной вражды!" - подчеркнула она.