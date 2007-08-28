В цифровые пакеты Воля Преміум ТВ добавляются 12 ТВ-программ

В цифровые пакеты Воля Преміум ТВ добавляются двенадцать ТВ-программ. До конца сентября компания ВОЛЯ дарит возможность просмотра новых ТВ-программ всем абонентам Воля Преміум ТВ. Абоненты, подписавшиеся на услугу в сентябре, также смогут воспользоваться этой возможностью. С 1 октября десять из этих программ пополнят расширенный пакет «Всесвіт».

Часть новых программ уже доступна абонентам с 25 августа. Для того чтобы новые программы отразились в списке, абонентам необходимо выполнить поиск программ (перенастроить декодер), в соответствии с удобной пошаговой инструкцией, которая выдается каждому пользователю услуги при подключении. Инструкции по перенастройке также представлены на сайте компании в разделе Поддержка/ Телевидение: настройки частот и инструкции: http://www.volia.com/support/setup-tv/tuners

В перечень ТВ-программ, формирующих базовый пакет «Україна і світ», добавлены после оцифровки две украинских ТВ-программы КГТРК и УТР. Кроме того, происходит замена ТВ-программы MTV Europe на MTV Украина. Таким образом, общее количество ТВ-программ в пакете «Україна і світ» равно 55 - это все украинские, и ведущие российские и зарубежные ТВ-программы.

После добавления, общее количество ТВ-программ в расширенном пакете «Всесвіт» равно 91, включая все ТВ-программы базового пакета «Україна і світ».

В сентябре обновляется и увеличивается пакет стерео аудиоканалов, доступный подписчикам пакета «Всесвіт». Общее количество составит 39 стерео аудиоканалов, которые будут представлены по различным жанрам и направлениям (такие как: новостные, классика, поп, рок, танцевальная музыка, и другие).

В расширенный пакет «Всесвіт» будут добавлены следующие десять ТВ-программы:

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО — лучшие документальные и художественные фильмы-расследования, созданные ведущими телекомпаниями мира, а также передачи и фильмы, снятые телекомпанией «Совершенно Секретно» специально для этой ТВ-программы; это встречи и беседы с гостями телеканала — разведчиками и дипломатами, публицистами и политиками, писателями и криминалистами, которые поделятся своими версиями громких событий, расскажут о расследованиях и загадках, о прошлом и настоящем секретных служб.

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ — информационно-развлекательная ТВ-программа, полностью посвященная индустрии развлечений. «Легко о серьезном и серьезно о легком» — девиз «Парка развлечений». Вы узнаете о самых разнообразных видах творческой деятельности и современного искусства — дизайне и моде, архитектуре и фотографии, кино, театре и музыке, и сможете лучше ориентироваться в безграничном мире развлечений и современного искусства. Вы познакомитесь с его героями и антигероями, с буднями и праздниками, с громкими успехами и шумными провалами.

STAR TV — молодежная, музыкально-развлекательная интерактивная ТВ-программа, которая расскажет о том, что нужно знать, что модно смотреть, что модно носить, как модно любить, о чем модно говорить и над чем модно смеяться. START-TV — это музыка в формате Dance EuroPop, это исключительно хиты и композиции верхних ступенек зарубежных и отечественных чартов; START-TV — это звездная энергетика, события и факты, роскошь и гламур, упакованные в самые разнообразные формы и поданные под острым соусом репортерского взгляда «снаружи и изнутри. START-TV — это «Твой выбор» нон-стоп, состав клипов в котором формируют сами зрители.

М2-ЭСТРАДА — для тех, кто любит украинскую, российскую и мировую эстраду, классическую и современную, от середины двадцатого до начала двадцать первого века. М2-эстрада объединяет страны и поколения музыкой, которую можно дарить родителям, под которую можно проводить свадьбы, с которой можно оставить детей один на один с телевизором. Джо Дасен и Адриано Челентано, Смеричка и Самоцветы, Джо Кокер и Валерий Леонтьев, Иво Бобул и Владимир Гришко, Алла Пугачева и Верка Сердючка, и еще десятки других артистов, которые прошли через огонь, воду и медные трубы, останутся с вами на века.

BIZ TV — музыкально-развлекательная ТВ-программа. Еще больше музыки, специальные программы для фанатов рока и ретро-музыки, новости шоу-бизнеса, и конечно же хит-парады.

WEDDING TV — развлекательная ТВ-программа, посвященная эмоциям и драмам бракосочетания и взаимоотношениям жениха и невесты. Это смесь передач, жанров и событий, от съемок вживую до документальных фильмов и игровых шоу. Шоу «Звездные свадьбы», что позволяет заглянуть изнутри на свадебные торжества самых знаменитых пар, шоу «Гонка к алтарю», где помолвленные пары соревнуются между собой за право выиграть свадьбу своей мечты, шоу «Свадебные истории», где можно будет следить, как пары готовятся к свадьбе и нервничают при приближении великого дня, и много других интересных программ и шоу.

ZONE CLUB — развлекательная ТВ-программа, которая знает, чего ждут женщины от телевидения. Zone Club предлагает свежий подход к телевизионным передачам о стиле жизни — от мелодрам к ток-шоу, от передач «Сделай сам» к документальным фильмам. Программы Zone Club, собранные со всего мира и разделенные на шесть категорий: Стиль, Здоровье, Жилище, Путешествия, Кулинария и Взаимоотношения — вдохновляют, захватывают, смешат, кое-где провоцируют и информируют.

МАТЬ И ДИТЯ — первая российская познавательная ТВ-программа о материнстве и детстве. Молодые мамы, семейные пары, которые планируют рождение ребенка, беременные женщины, семьи с детьми разного возраста, бабушки и дедушки, няни и воспитатели в ежедневных передачах будут иметь возможность рассмотреть все этапы ожидания, беременности, рождения, развития и воспитания ребенка. Каждый день недели будет посвящен отдельной тематике.

МЕНЮ ТВ — познавательно-развлекательная ТВ-программа, незаменимый помощник и опытный гид в огромном мире кулинарии, полностью посвященный еде и кулинарному искусству. МЕНЮ-ТВ для тех, кому интересна история развития этой неординарной сферы, кого завораживает магия превращения привычных продуктов в шедевр вкуса. Вы познакомитесь с кулинарными традициями и рецептами разных народов мира. Перед Вами откроют двери своих заведений лучшие рестораторы мира, а знаменитые шефы поделятся секретами своих фирменных блюд.

24 ТЕХНО — научно-популярная ТВ-программа, цель которой рассказать о серьезных вещах просто и увлекательно. 24Техно в первую очередь рассказывает о достижениях науки и техники. Передачи разделяются на семь тематических рубрик: Человек, Технологии, Открытия, Космос, Секретные материалы, Эволюция и Кунсткамера.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии; более 100 телепрограмм, на любой вкус и возраст и широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

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