Глава Сумской облради Вячеслав ШАпошников: ”цена нефти: Сумщина на грани общественных волнений”

Прежде всего, я хочу поблагодарить агентство «УНИАН» за предоставленную возможность встретиться с вами. Без преувеличения скажу, что для многих жителей Сумщины наша сегодняшняя встреча – это практически последняя возможность убедить Кабинет Министров прислушаться к требованиям области и не доводить Сумщину до крайних мер.

Как глава областного совета, я обязан отстаивать интересы своей громады, но не меньшим своим долгом я считаю сохранить в области спокойствие и не допустить массовых волнений. Более того, я, как и все здравомыслящие люди, отдаю себе отчет, насколько опасны и непредсказуемы могут быть массовые протестные акции сегодня, накануне парламентских выборов.

Поэтому я очень прошу вас, уважаемые представители СМИ, максимально информировать общественность о сложившейся в области ситуации.

В начале – несколько слов о сути проблемы. Она заключается в том, что уже более года коалиция в парламенте и правительство фактически отказывается от предложений нашей области оставлять местным бюджетам Сумщины 25 процентов рентных платежей за добытые у нас нефть, газ и газовый конденсат на решение проблем социально-экономического развития.

Почему Сумщина вышла с такой просьбой на Кабмин? Дело в том, что на территории нашей области добывается более 50 процентов всей украинской нефти и весомая часть природного газа. Увидеть, какой страшный вред наносит нефтегазодобыча жителям области, вы сможете в фильме «Цена нефти» нашей областной телерадиокомпании. Этот фильм – на дисках, розданных вам при регистрации. Скажу вкратце. В районах нефтедобычи один из самых высоких по стране уровней смертности.

Картинка - демография

Страшная заболеваемость онкологией. Тысячи тонн радиоактивных труб лежат под открытым небом, и через природные осадки все эти микро- и миллирентгены, вся эта грязь уходит в землю, в грунтовые воды, в растительность. Вода, которую категорически нельзя употреблять людям. Сотни километров разбитых транспортом нефтяников дорог. Фактически, четыре района области – Ахтырский, Роменский, Лебединский и Липово-Долинский – находятся в зоне настоящей экологической катастрофы. Одним словом – наше горе от нашего богатства!

Как результат, и это официальные данные, которые вы можете найти на сайте Сумского областного совета, практически на каждой сессии мы исключаем из учетных данных целые села. Вымершие села. И таких сел по области только за последний год – несколько десятков.

Закономерный вопрос: знает ли Кабмин об этой ситуации? Безусловно. У меня в руках документ, подготовленный секретариатом правительства по итогам экономического и социального развития регионов Украины в январе-июне 2007 года.

Картинка – отчет Кабмина

По уровню смертности – Сумщина в тройке наихудших. По уровню рождаемости – на последнем месте. В сельском хозяйстве – катастрофический спад, худшие показатели по Украине.

И для сравнения – другие показатели.

(Картинка. Отчисления области в госбюджет и областной бюджет)

Предприятие, дающее наибольшее количество поступлений в госбюджет – это ОАО «Укрнафта» – основную свою деятельность осуществляет на территории Сумской области. Обратите внимание, Сумщина отдает государству в виде налогов более 3 миллиардов гривен в год, а весь наш годовой областной бюджет составляет 951 миллион. Причем, львиная доля этих средств – это так называемый бюджет проедания, защищенные статьи. Вторая немалая часть, которую относят уже к бюджету развития – это компенсации населению за газ, другие выплаты. Но это не бюджет развития, это компенсация бедности. На бюджет развития, на решение экологических проблем, восстановление социальной инфраструктуры, на реанимацию депрессивных районов Полесской зоны средств практически нет.

Более того, в 2007 году бюджет развития области не увеличился, а наоборот уменьшился. Если в 2006 году на финансирование проблем социально-экономического развития бюджетами всех уровней было использовано 339,5 миллиона гривень, то на 2007 год эта сумма составляет около 100 миллионов. Иными словами, уменьшается даже тот скудный бюджет, который мы имели.

На этом фоне государство из года в год резко увеличивает доходы от добычи нефти в нашей области. Вот динамика рентных платежей в центральный бюджет за добытые на Сумщине нефть, газ и газовый конденсат.

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(2004 год – 223,5 миллионов гривен. 2005 год – 680,4 миллиона гривен. 2006 год – 1 миллиард 267 миллионов гривен. Запланированные показатели на 2007 год – 1 миллиард 848 миллионов гривен).

Как можно назвать такую ситуацию? Я расцениваю ее однозначно – ценой своего здоровья и жизни, ценой здоровья своих детей Сумщина обеспечивает миллиардные доходы государству. Чтобы хоть частично восстановить справедливость, более года назад я, как глава областного совета, вышел с предложением об отчислении местным бюджетам нашей области 25% рентных платежей за добытые в области нефть, газ и газовый конденсат.

Осенью прошлого года на Бюджетном комитете Верховной Рады я впервые поставил этот вопрос, надеясь, что рентные отчисления будут предусмотрены уже в бюджете 2007 года. В ответ – никакой реакции. В апреле этого года решением сессии областного совета принято обращение к Януковичу по вопросу ренты.

Картинка – обращние облрады в Кабмин

Реакции никакой. Наше областное финансовое управление трижды обращается в Минфин с просьбой, включить вопрос ренты в Бюджетную резолюцию. Реакции никакой.

Тем временем проблемы в области накапливаются, а Кабмин, судя по всему, намерен и в этом году проигнорировать наши законные требования.

Я подчеркиваю, требования абсолютно законные, поскольку до недавнего времени Кодексом Украины о недрах было предусмотрено, что большая часть платежей за добытые нефть и газ перечислялась в местные бюджеты. Но сегодня эта норма отменена, и отчисления в полном объеме поступают в государственный бюджет.

Я хочу обратить внимание на то, что приближаются не только парламентские выборы, но и принятие бюджета-2008. Люди ждут понимания от киевских чиновников. Люди поддерживают нашу инициативу и надеются на благоразумие Кабмина.

На мое имя, как главы областного совета приходят обращения сотен жителей области с просьбой, с требованием добиться от Кабмина решения вопроса о рентных отчислениях в наши местные бюджеты. Ведь люди понимают, что это – практически единственная возможность реконструировать школы и больницы, отремонтировать уничтоженные дороги, построить котельные и провести газ в их села. Жители области уже сегодня думают о том, что мы оставим после себя нашим детям. Задумайтесь, ведь нефть – это не возобновляемый ресурс, и ее запасы не вечны. В большинстве нефтедобывающих стран за счет этих ресурсов создаются новые инфраструктура и мощности, благодаря которым можно будет развиваться и после того, как нефть исчерпается. У нас же не создается ничего, никаких вложений в будущее нет. И во многих письмах люди говорят о том, что если нас опять обманут, они будут готовы на любые, самые крайние меры – от митингов и пикетирования Кабмина, до перекрытия дорог области.

В связи с этим я официально информирую руководство страны о возможности серьезных социальных потрясений в области в случае очередного игнорирования позиции Сумской области. Я считаю, что мы не должны допустить того, чтобы люди вышли на улицы. Я искренне надеюсь на благоразумие руководителей правительства, Минфина, новой Верховной Рады и настаиваю на том, чтобы в проект госбюджета на 2008 год была включена норма об отчислении местным бюджетам Сумской области 25 рентных платежей за добытые в области нефть, газ и газовый конденсат. Эту позицию поддерживают абсолютно все фракции областного совета, руководство облгосадминистрации, представители «Укрнафты». Наши предложения давно находятся в Кабинете министров, в Министерстве финансов, и я готов в любое время лично, и со специалистами провести все необходимые переговоры с тем, чтобы этот вопрос был, наконец, решен.

Я благодарю вас, уважаемые журналисты за внимание и прошу вашей помощи в донесении этой критической ситуации до ведома общественности и руководителей страны.