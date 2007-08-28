Блок “КУЧМА” предлагает ввести ответственность для политиков за невыполнение предвыборных обещаний
Блок “КУЧМА” предлагает ввести ответственность для политиков за невыполнение предвыборных обещаний.
Блок “КУЧМА” предлагает ввести ответственность для политиков за невыполнение предвыборных обещаний.
Об этом говорится в пресс-релизе к презентации блока, которая состоялась сегодня в агентстве УНИАН.
В пресс-релизе говорится, что блок “КУЧМА” идет на выборы, чтобы “прекратить “договорную Конституцию”, прекратить практику принятия Конституции на “сходняках”. “Мы требуем ввести уголовную ответственность за издевательство над Конституцией”, – говорится в пресс-релизе.
Также блок предлагает ввести уголовную ответственность для тех политиков, которые не выполняют своих предвыборных обещаний. “Все политики должны пройти народную переквалификацию Гражданской Ассамблеей, которую создаст сам народ Украины”, – считают представители блока.
На пресс-конференции в УНИАН один из лидеров блока Александр ЗАДОРОЖНИЙ отказался подробнее рассказать о механизме привлечения к ответственности таких политиков. Он лишь отметил, что такой механизм возможен, прорабатывается и вскоре будет презентован.