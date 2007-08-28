Блок “КУЧМА” предлагает ввести ответственность для политиков за невыполнение предвыборных обещаний.

Об этом говорится в пресс-релизе к презентации блока, которая состоялась сегодня в агентстве УНИАН.

В пресс-релизе говорится, что блок “КУЧМА” идет на выборы, чтобы “прекратить “договорную Конституцию”, прекратить практику принятия Конституции на “сходняках”. “Мы требуем ввести уголовную ответственность за издевательство над Конституцией”, – говорится в пресс-релизе.

Также блок предлагает ввести уголовную ответственность для тех политиков, которые не выполняют своих предвыборных обещаний. “Все политики должны пройти народную переквалификацию Гражданской Ассамблеей, которую создаст сам народ Украины”, – считают представители блока.

На пресс-конференции в УНИАН один из лидеров блока Александр ЗАДОРОЖНИЙ отказался подробнее рассказать о механизме привлечения к ответственности таких политиков. Он лишь отметил, что такой механизм возможен, прорабатывается и вскоре будет презентован.