Волонтерское движение «Свободная волна» призывает украинцев очистить страну от бытового мусора

Волонтерское движение “Свободная волна – “Улицы моря” призывает украинцев принять участие в очистке территории Украины от бытового мусора.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил активист движения Юрий ИВАНОВ.

По его словам, «Свободная волна» создана для того, чтобы адаптировать мировые ценности гуманизма к украинскому обществу. Первейшая ценность, по мнению Ю.ИВАНОВА, которую нужно пропагандировать и которая распространена почти по всему миру, но, к сожалению, отсутствует в Украине, - это “банальная чистота” на улицах и в местах отдыха.

"Эта проблема существует давно, но мы столкнулись с ней в мае, когда (наша) компания хотела отдохнуть, выбрать себе место отдыха на Южном берегу Крыма. К сожалению, мы не нашли ни одного места, где абсолютно отсутствовал бы бытовой мусор”, - рассказал Ю.ИВАНОВ.

Продвижение идеи очистки от мусора волонтеры, по словам Ю.ИВАНОВА, видят, во-первых, в том, чтобы выявлять места загрязнения и искать модели решения этой проблемы, а во-вторых, в том, чтобы непосредственно осуществлять меры по сбору мусора и давать пример людям.

Третье направление, к которому, сказал он, волонтеры еще практически не приступили, но которое, по его мнению, должен появиться в ближайшее время, - это социальная реклама.

“Мы постараемся найти финансовые круги, которые сможем заинтересовать в трансляции определенной социальной рекламы, направленной на повышение культурного уровня людей в Украине с целью, как минимум, жить в чистом городе, или, если мы ездим куда-то отдыхать, чтобы нам было приятно находиться некоторое время там”, - сказал Ю.ИВАНОВ.

По его словам, за последние три месяца активисты движения побывали в 15 городах Украины - в некоторых областных центрах и райцентрах.

Кроме того, рассказал он, «мы становились на входах в места массового отдыха, раздавали людям чистые пакетики и предлагали им обменять эти пакетики с мусором на футболки с нашими логотипами. Эта акция привлекла почти полторы тысячи человек в Украине. Она проходила одновременно в Киеве (в Гидропарке), Тернополе, Ялте и во Львове”. По словам Ю.ИВАНОВА, по статистике, наиболее активными оказались люди в возрасте от 18 до 25 лет, а также от 36 лет и старше. “К сожалению, люди в возрасте от 26 до 35 лет несколько пренебрежительно и пассивно относились к такой инициативе. Хотя, с другой стороны, это и есть самый массовый потребитель бытовых товаров, обертки от которых, к сожалению, засоряют территорию Украины», - добавил он.

Как сказал Ю.ИВАНОВ, во время очистки городов Украины от мусора было собрано 450 пакетов по 120 литров каждый, что приблизительно равно 5 тоннам мусора. В каждом городе, по его словам, площадь, которую убирали, была равна 2-3 га. Это преимущественно были пляжи, парковые зоны, зоны отдыха.

В конце проведения всех этапов уборки территории Украины волонтеры создадут карту, на которой будут обозначены уровни загрязнения страны бытовым мусором, сообщил Ю.ИВАНОВ.