Гавриш прогнозирует, что в новой ВР будет продолжаться еще более ожесточенная борьба между политическими силами

Советник Президента Украины Степан ГАВРИШ прогнозирует, что в новоизбранной Верховной Раде будет продолжаться еще более ожесточенная борьба между политическими силами.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Верховная Рада будет проблемнее, агрессивнее. Борьба будет идти за формирование политического большинства, Кабинета Министров, борьба за то, кто будет контролировать главные финансовые потоки», - сказал С.ГАВРИШ, добавил при этом, что вместо этого «власть должна заниматься другим: она должна построить новую национальную программу развития».

Говоря о результатах выборов, С.ГАВРИШ выразил мнение, что вряд ли в парламент после выборов попадут политические силы, которые не были представлены в ВР V созыва. «Новые политические силы туда не придут, не принесут новой идеи. Произойдут определенные изменения. Активная позиция БЮТ позволит улучшить ей свое положение, но принципиально это ничего не даст. Противостояние останется», - сказал он, отметив, что это даже не проблема избирательной кампании. По мнению С.ГАВРИША, такие процессы произойдут «в первую очередь потому, что у политических сил новой идеи сейчас практически не существует», «привнесенный конфликт ничем не будет замещен. Мы видим, что восток голосует за ЯНУКОВИЧА, запад будет голосовать за БЮТ и НУ-НС».

Также С.ГАВРИШ высказал сомнение, что в новом парламенте будет создана широкая коалиция. «Вы видите, что сегодня политические силы заявляют, что они готовы к этому, завтра они против этого протестуют и говорят, что никогда этого не будет», - объяснил он.

По словам С.ГАВРИША, в таких условиях, если не принять новую редакцию Конституции, не изменить ориентацию ключевых финансово-промышленных групп, ничего не удастся изменить «в логике национального развития, и будем иметь постоянно кризисный процесс».

С.ГАВРИШ выразил убеждение, что ВР VI созыва «должна выполнить ключевую роль – способствовать принятию изменений в Конституцию принятых на всеукраинском референдуме».