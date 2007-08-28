Суд начал рассмотрение жалобы НУ-НС о признании незаконной выдачу Минюстом документов самопровозглашенным лидерам “Поры”

Сегодня Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» о признании незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало самопровозглашенным лидерам Гражданской партии “Пора” документы этой политической силы.

Об этом заместитель руководителя центрального штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай ОНИЩУК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что блок НУ-НС обратился в суд с требованием признать неправомерной выдачу Министерством юстиции якобы новому руководству партии “Пора” документов, необходимых для регистрации субъекта избирательной кампании в Центральной избирательной комиссии (копии свидетельства о регистрации партии и устава).

Н.ОНИЩУК сказал, что НУ-НС ожидает положительное решение суда, поскольку в соответствии с законом, партии, вошедшие в состав блока, а затем решившие выйти из него, утрачивают возможность стать субъектом избирательного процесса.

Н.ОНИЩУК объяснил, что в соответствии с законом, партия может зарегистрироваться отдельным субъектом избирательной кампании, если она вышла из блока не позже чем за 90 дней до выборов. При этом он напомнил, что избирательная кампания по внеочередным выборам длится всего 60 дней и, таким образом, партия “Пора” не может принять самостоятельное участие в выборах.

Н.ОНИЩУК также добавил, что ЦИК должна отказать “Поре” в регистрации, поскольку в такой ситуации закон этого не разрешает.

По его мнению, даже если ЦИК и зарегистрирует “Пору” субъектом избирательного процесса, суд обяжет комиссию отменить такое решение как неправомерное.

Как сообщалось, 21 августа в некоторых СМИ появилось сообщение, что 7-й съезд гражданской партии “Пора” принял решение о выходе из блока “Наша Украина - Народная самооборона” и отозвал из его избирательного списка своих кандидатов.

Между тем, член Политсовета «Поры» Владислав КАСЬКИВ заявил, что эта информация является фальшивкой.

По словам В.КАСЬКИВА, партия “Пора” никаких действий по выходу из мегаблока не предпринимала.

Что же касается Ярослава ГОДУНКА, которого якобы переизбрали председателем Политсовета “Поры”, то, по данным В.КАСЬКИВА, его исключили из партии еще за несколько месяцев до досрочных выборов “за незаконные махинации с землей".

22 августа пресс-секретарь ГП "Пора" Марьяна ПОЧТАР заявила, что блок "Наша Украина - Народная самооборона" официально обратился к правоохранительным органам с требованием провести расследование фальсификации документов участника блока - Гражданской партии «Пора».

По ее словам, в обращении приводятся факты фальсификации документов партии относительно проведения 20 августа 2007 года съезда, в частности сообщение в ЦИК, на котором стоит поддельный оттиск печати Гражданской партии "Пора", что содержит признаки уголовного преступления.