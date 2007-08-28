Почти половине украинских детей не нравятся политика и политики – социсследование

В Украине 47,8% детей не нравятся политика и политики.

Такие данные социологического исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО.

По словам К.БОНДАРЕНКО, это свидетельствует о высоком уровне политизации украинского общества и о переносе данного явления на детское сознание. «С другой стороны, это свидетельствует о желании изменений в обществе. Особенно в политической сфере», - сказал он.

Директор Института Горшенина также сообщил, что 27,4% украинских детей не нравится грязь и мусор на улицах населенных пунктов, 25,7% подростков критикуют социально-экономическую политику государства, а 15,1% детей обращают внимание на отсутствие культуры поведения людей (общее количество ответов превышает 100%, поскольку дети могли выбрать несколько ответов).

Согласно результатам исследования, 41,6% опрошенных детей советуют политикам принять меры для увеличения пенсий, зарплат и снижения цен, 35,9% подозревают политиков в корыстных интересах. 12% детей советуют политикам находить между собой общий язык и не враждовать, а 8,8% опрошенных советуют обратить внимание на экологические проблемы страны.

Киевский институт проблем управления имени Горшенина проводил исследование «Украина глазами детей» в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора».

Исследование проводилось 18-20 августа на базе Международного детского центра «Артек» при участии 1603 детей 3-11 классов со всех областей Украины. Детям предложили написать письменную работу по ряду тем.