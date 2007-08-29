Председатель ВО “Свобода” Тягнибок заявляет о преследовании членов объединения

Председатель Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК заявляет о преследовании членов “Свободы”, которое приобрело системный характер.

Об этом О.ТЯГНИБОК сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“События, которые произошли в последние дни, демонстрируют абсолютно четко, что есть системная борьба против ВО “Свобода”, идут системные провокации, системные запугивания, фальсификации с одной целью - очернить наше объединение”, - сказал он.

По убеждению О.ТЯГНИБОКА, “преследование ВО “Свобода” выгодно представителям трех цветных мегаблоков – Партии регионов, БЮТ и “Нашей Украине”, поскольку они не заинтересованы в существовании ВО “Свобода”, которое может помешать созданию широкой коалиции”.

По его словам, 28 августа на офис организации “Зеленая планета”, где находится представительство ВО “Свобода” в г. Киеве, совершили нападение неизвестные лица, которых поддерживали представители “Беркута”. У Александра БАШУКА, который является кандидатом в народные депутаты от ВО “Свобода” и представителя объединения в ЦИК, был изъят системный блок компьютера с важной избирательной информацией, которая касается деятельности А.БАШУКА в ЦИК. При изъятии системного блока самого А.БАШУКА на рабочее место не допустили представители спецподразделения “ Беркут”, силой вытолкав его из помещения избирательного штаба, сообщил О.ТЯГНИБОК.

При этом он отметил, что нападающие отказались предъявить какие-либо документы, дающие право на обыск.

“Мы настоящий акт связываем с давлением на членов “Свободы”, в частности, этот офис принадлежит шестому номеру в списке объединения “Свобода”, известному фитотерапевту Наталии ЗУБИЦКОЙ”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

Лидер “Свободы” также сообщил, что 27 августа заместителю председателя Долинской районной государственной администрации по вопросам промышленности Ярославу КОБРИНУ сообщили о его освобождении от занимаемой должности из-за политических убеждений. 25 августа Я.КОБРИН как председатель Долинской районной организации ВО “Свобода” организовал и принимал участие во встрече О.ТЯГНИБОКА и депутата Ивано-Франковского областного совета, заместителя председателя ВО “Свобода” Александра СЫЧА с местными жителями. Утром того же дня председатель Долинской районной государственной администрации, член “Нашей Украины” Василий ИВАНИШИН предупредил Я.КОБРИНА, что тот будет освобожден от должности заместителя председателя райгосадминистрации за членство в ВО “Свобода”.

Кроме того, заместитель председателя ВО “Свобода” Олег ПАНЬКЕВИЧ сообщил на пресс-конференции о незаконном освобождении его от должности председателя Бродовской райгосадминистрации Львовской области. По словам О.ПАНЬКЕВИЧА, до сих пор затягивается судебное разбирательство его иска к Президенту Украины. “Суд находит самые разнообразные причины для того, чтобы продлить до следующего раза рассмотрение этого дела”, - сказал он, отметив, что, по его убеждению, на суд оказывается давление.