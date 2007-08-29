В Киеве презентована программа Украинского народного блока

В Киеве презентована предвыборная программа Украинского народного блока.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН программу представили первый номер списка, председатель политической партии „Украина Соборная” Татьяна ЯХЕЕВА, председатель Всеукраинской Чернобыльской народной партии „За благосостояние и социальную защиту народа” Михаил УМАНЕЦ, народный депутат III, IV созывов Владимир ЧЕРНЯК, председатель Общества охраны природы Василий ШЕВЧУК, заслуженный юрист Украины Николай БАРАНЮК.

По словам Т.ЯХЕЕВОЙ, до избирательной кампании блок существовал в статусе общественно-политического блока, субъектами которого стали около 60 общественных организаций. Сейчас представители этих организаций являются кандидатами в народные депутаты.

УНБ стоит на принципах украиноцентризма и исповедует такие ценности, как государственность и соборность Украины. Члены блока убеждены, что реальная соборность нации – это объединение в едином культурном пространстве как всех граждан Украины, так и всех украинцев, которые проживают за ее границами.

Также члены УНБ утверждают приоритет духовного развития нации и общества, основанного на морали, этике, гуманизме, уважительном отношении к окружающему миру и природе.

Главной целью своей политической деятельности Украинский народный блок определяет достижение национального единства и устойчивое развитие человека. Основным средством достижения этой цели является Стратегия национального развития страны, в основе которой лежит консенсусная Стратегия перехода Украины к устойчивому развитию, которая разработана блоком и которая лежит в основе избирательной программы.

УНБ выступает за президентско-парламентскую модель государства, за ограничение сроков пребывания на выборных должностях, за департизацию и профессионализацию исполнительной власти.

Среди экономических и социальных задач – минимальные зарплаты и пенсии не ниже 1000 грн., реализация Чернобыльской жилищной программы, льготы жителям 30-километровой зоны вокруг действующих АЭС, социальная защита и поддержка жизнедеятельности инвалидов, полная выплата чернобыльских пенсий и других доплат, увеличение расходов на развитие культуры до 5%, здравоохранения – 6%, образования – 10%.