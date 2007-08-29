ТПУ установила ряд нарушений при проведении госзакупок компанией «Днепроэнерго»

Тендерная палата Украины установила ряд нарушений при проведении тендерных процедур при закупке ОАО «Днепроэнерго» комплектующих и материалов за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

Он сообщил, что ТПУ исследовала 10 процедур закупок, проведенных компанией в период 2006-2007 гг. на общую ожидаемую сумму свыше 3 млн. 989,1 тыс. грн. При этом В.ЛАБА отметил, что ТПУ были установлены нарушения требований закона в каждой исследованной процедуре.

В частности, по словам В.ЛАБЫ, к участию в торгах, организованных «Днепроэнерго», допускались связанные лица, которые являлись афиллированными структурами. Кроме того, к тендеру допускались и избирались победителями участники, которые подавали свои предложения уже после определенного срока раскрытия тендерных предложений. Так, при закупке листов металлических ожидаемой стоимостью 1 млн. 188,2 тыс. грн. «Днепроэнерго» в нарушение требований законодательства были приняты и раскрыты тендерные предложения, полученные через 14 дней после окончании срока их представления.

Кроме того, отметил В.ЛАБА, при проведении каждой процедуры закупки тендерный орган «Днепроэнерго» допускал целый ряд нарушений законодательства относительно требований к содержанию тендерной документации и правильности ее составления. При этом зачастую наблюдалось прописывание требований к предмету закупки «под конкретного «своего» поставщика».

В.ЛАБА указал, что данные нарушения являются типичными для отрасли, и вызваны нежеланием руководителей государственных энергетических предприятий проводить прозрачные закупки и, соответственно, стремиться к снижению расходования государственных средств.

В.ЛАБА сообщил, что в целом ТПУ провела исследование 26 процедур закупок, проведенных государственными предприятиями в энергетической сфере в период 2006-2007 гг. При этом общественная организация установила ряд нарушений требований законодательства в сфере госзакупок на общую сумму 40 млн. 250 тыс. грн.