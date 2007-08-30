По результатам независимого опроса потребителей, пиво ТМ «Оболонь» - «Obolon Lager», признано лучшим среди импортного пива семейства Lager, представленного на крупнейшем ежегодном пивном фестивале «Canada Cup of Beer» в Ванкувере.

Компания «Оболонь» - первая из отечественных производителей начала экспортные поставки пива в страны Европы и Америки. Начиная с далекого 1989 года, пиво, производства компании «Оболонь», символизирует Украину на четырех континентах, в 27 странах мира .

Сегодня на долю ЗАО «Оболонь» припадает более 75 % всего пивного экспорта Украины, а вкус украинского пива у иностранных потребителей ассоциируется именно со вкусом «Оболони». Ответственная и безукоризненная работа на рынках пива стран Европы, Америки, Азии, Австралии стала результатом того, что украинский пивной бренд «Оболонь» - наиболее продаваемый в мире, лауреат множества наград на международных фестивалях и выставках пивной продукции. Это свидетельствует о высоком качестве напитка, правильной маркетинговой стратегии компании, слаженной работе с иностранными партнерами.

В прошлом году на экспортной карте компании появились две новые страны - Канада и Франция. В июле нынешнего года, Британская Колумбия (Канада) радушно приветствовала почитателей пенного напитка на крупнейшем ежегодном фестивале пива «Canada Cup of Beer», где было представлено 150 наименований пивных сортов, в том числе: пиво с фруктовым вкусом, импортное пиво повышенного спроса, бочковое пиво. Свою продукцию представили около 40 производителей со всего мира (Германии, Голландии, Турции, Китая, Чехии, Таиланда, Мексики, Франции, Ирландии, Шотландии, Англии, Бельгии, Канады, США, Тринидада, Тобаго и др.). По результатам независимого голосования, пиво «Obolon Lager» признано лучшим среди импортного пива сегмента Lager и получило награду «Favourite Import Lager».

Таким образом, компания «Оболонь» - лучший национальный производитель пива – продемонстрировала всему миру то, что Украина производит вкусное и качественное пиво, а подтверждением истины служит высочайшая оценка и выбор потребителей, посетивших в этом году Ванкуверский фестиваль «Canada Cup of Beer».

***Компания «Оболонь» - первая из отечественных производителей стала экспортером пива в страны Европы и США. По итогам семи месяцев 2007 года рост экспорта компании составил 11,4%, что в свою очередь составляет 75 % общего экспорта украинского пива за границу. Экспортная деятельность – один из приоритетов компании. Ответственная, тщательная работа на рынках стран Европы, Америки, Азии, Австралии стала результатом того, что ТМ «Оболонь» является украинским пивным брендом, наиболее продаваемым в мире.

«Canada Cup of Beer» - ежегодный летний фестиваль пива, который происходит в Британской Колумбии (Ванкувер, Канада). Ежегодно в фестивале принимают участие около 150 сортов пива от 40 производителей мира, как отечественные (канадские) пивные бренды, так и импортное пиво, пользующееся особым спросом, бочковое пиво, а также пиво оригинального вкуса и привкуса (с ароматом фруктов, различными специфическими ингредиентами). Фестиваль происходит на самом большом сценическом стадионе Ванкувера - UBC Thunderbird Stadium и является событием нацыонального масштаба.

Основные номинации награждения: Favourite Canadian Lager (Red Truck lager - Ванкувер), Favourite Canadian Ale (McAuslan Arricot Wheat - Квебек), Favourite Import Lager (Obolon Lager - Украина), Favourite Import Ale (Innis$Gunn - Шотландия).