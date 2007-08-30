Только три политические силы прошли бы в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье - опрос

Только три политические силы - Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина – Народная самооборона” – прошли бы в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Такие результаты социологического опроса сегодня во время пресс-конференции в УНИАН обнародовал исполнительный директор Всеукраинской общественной организации “Мониторинговый центр” Руслан ТКАЧ.

Согласно результатам опроса, за Партию регионов готовы проголосовать 27,2% граждан, за Блок Юлии Тимошенко – 26,8%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” - 10,9% респондентов.

На грани преодоления трехпроцентного барьера оказалась Коммунистическая партия Украины, за которую, согласно результатам опроса, готовы проголосовать 2,9% граждан.

Среди тех политических сил, которые не преодолели проходной барьер, оказались блок “КУЧМА”, который набрал 2,3% голосов респондентов, Прогрессивная социалистическая партия Украины, за которую готовы проголосовать 2,2% опрошенных, Блок Литвина и Социалистическая партия Украины, которые набрали по 1,3% голосов респондентов.

При этом за другие силы готовы отдать свой голос 3,7% опрошенных, против всех собираются голосовать 3,8% респондентов, 8,2% граждан еще не определилось с выбором, а 9,4% респондентов вообще не собираются голосовать.

Р.ТКАЧ также отметил, что, в сравнении с прошлым опросом, заметной является динамика рейтингов партий. “На прошлой статистической выборке, если приплюсовать рейтинг Партии регионов к Коммунистической партии, то он практически сравнивался с рейтингом Блока Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. Сейчас вы видите существенные отличия. Поэтому я скажу, что динамика присутствует”, – отметил он.

По мнению Р.ТКАЧА, вполне логическим учитывая предвыборную рекламу является снижение рейтинга СПУ. "Я думаю, что реклама, которая направлена против выборов, она на то и работает”, - сказал Р.ТКАЧ.

Он считает, что хотя рейтинг КПУ, по результатам данного опроса, снизился, однако эта партия все же пройдет в парламент.

Рост рейтинга блока “КУЧМА”, по мнению Р.ТКАЧА, связан не с рейтингом самого блока, а с рейтингом экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ как личности.

“И хотя мы с вами знаем, что КУЧМА заявил о том, что он не имеет отношения к этому блоку, но я вам скажу, что особенно люди в селах, сельских, отдаленных местностях не очень обращают внимание на новости”, - отметил Р.ТКАЧ.

Он также отметил, что рейтинг БЮТ улучшился, если сравнивать данные презентованного сегодня и прошлого опросов. По мнению Р.ТКАЧА, если он и дальше будет расти, то блок неминуемо обгонит Партию регионов.

Социологический опрос проводился с 22 по 26 августа 2007 года во всех регионах Украины. Всего было опрошено 2100 респондентов, выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2%.