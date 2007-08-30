Накануне Дня знаний Билозир презентовала тематический диск с песней ”Вчителько моя”

Народный депутат Украины пятого созыва Оксана БИЛОЗИР накануне Дня знаний презентовала тематический диск с песней "Вчителько моя" Платона Майбороды на стихи Андрея Малишко в своем исполнении.

На пресс-конференции в УНИАН, где проходила презентация, О.БИЛОЗИР сообщила, что эта песня была записана ею в 2006 г., когда украинский гуманитарный лицей в Киеве отмечал свое 15-летие. “Я увидела, какое огромное впечатление произвела эта песня на учителей и когда мы готовились к этому дню (Дню знаний - УНИАН) в этом году, то я решила сделать такой подарок и вышел диск”, - рассказала О.БИЛОЗИР.

Этот диск, сообщила она, на сегодня уже есть в каждой школе столицы, а также распространен во многих школах регионов Украины.

Целью проекта, по словам О.БИЛОЗИР, было поднять авторитет профессии учителя и привлечь внимание общества к этой составляющей формирования украинского народа.

“Мы должны с вами понимать, что не существует общенациональной программы повышения авторитета профессии учителя. А сегодня, в таком мире как мы с вами находимся, мы говорим, что по праву нравственным авторитетом в нашей стране должен быть только учитель”, - сказала она.

При этом О.БИЛОЗИР отметила, что по ее убеждению, не только государство, но и общественность, СМИ должны делать все, чтобы пропагандировать профессию учителя, потому что именно учитель выполняет миссию “светоносной личности”, “открывает в ребенке душу и прививает любовь к большому, чистому, светлому, божественному и священному”.

О.БИЛОЗИР обратила внимание, что на презентованном тематическом диске кроме указанной песни есть запись высокопрофессионального инструментального варианта Гимна Украины, а также “минусовый вариант” песни "Вчителько моя" для того, чтобы каждый школьный коллектив мог самостоятельно исполнять эту песню.

Что касается действий представителей политической силы, которую представляет О.БИЛОЗИР - избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона” в направлении улучшения положения учителей в Украине, то по ее словам, в будущем парламенте они будут настаивать на утверждении единой тарифной сетки для преподавателей, что должно улучшить их материальное положение.