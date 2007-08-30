Балаклийское предприятие по птицеводству обвиняет Изюмский комбикормовый завод в гибели своей птицы и намерено требовать через суд возмещения убытков

СООО «Балаклийское предприятие по птицеводству» (БПП) считает, что использование кормов Изюмского государственного комбикормового завода привело к гибели птицы на предприятии и намерено требовать через суд возмещения убытков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор БПП Александр ПОСОХОВ.

По мнению руководства Балаклийского предприятия, из-за недоброкачественного комбикорма Изюмского государственного комбикормового завода погибло около 40% поголовья кур БПП. Как сообщила главный технолог БПП Ирина ЛЫГА, предприятие обратилось в ряд лабораторий для проведения исследований. По словам И.ЛЫГИ, в результате исследований был сделан вывод о наличии в комбикорме алкалоидов, чем обуславливается токсичность корма.

По словам А.ПОСОХОВА, ориентировочно убытки оцениваются в 2,5 млн. грн., при этом точный размер убытков можно будет определить по истечении месяца.

«Хотелось бы решить мирным путем, но на переговоры руководство комбикормового завода не идет», - сообщил А.ПОСОХОВ, добавив, что БПП обратилось в правоохранительные органы, и будет готовить исковое заявление в суд.

По мнению главы Харьковской областной ассоциации птицеводства «Харьковптахопром» Вадима ШИЯНА, «имеет место хозяйственный спор двух субъектов хозяйствования». «Позиция членов ассоциации такова, что спор должен быть решен путем договоренности с привлечением экспертов, а если договоренность не будет достигнута - в установленном законодательно порядке - через суд.