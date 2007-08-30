АО «DіaWest — Комп’ютерний світ» призывает всех бизнесменов помочь своим школам

Компания DiaWest предлагает начать всеукраинскую акцию: «Помоги своей школе». Цель проекта — способствовать повышению уровня и качества школьного образования в Украине. Ни для кого не секрет, что сегодня многие школы находятся в плачевном состоянии: здания требуют ремонта, не хватает школьных пособий, библиотеки в течение многих лет не пополняются новой литературой. Также продолжается отток из системы образования значительного числа педагогических кадров, обусловленный низким социальным статусом педагога в нашем обществе. Будущей нации Украины, зачастую, попросту не на чем учиться и получать полноценное образование. Поэтому АО «DіaWest — Комп’ютерний світ» призывает всех бизнесменов помочь школам, которые они закончили, и таким образом дать толчок к качественному обучению наших детей. В свою очередь, СМИ мы просим оказать информационную поддержку этому проекту, чтобы как можно больше людей задумалось о помощи своим школам.

Анатолий Балюк, глава правления АО «DіaWest — Комп’ютерний світ», рассказывает: «На мысль, помочь родной школе меня натолкнул мой знакомый бизнесмен со Львова — Олег Шуптар. Он оборудовал свою школу в селе Рикив (Турковский р-н) в Карпатах компьютерным классом. Я также решил не оставаться в стороне, и в своей школе, которая находится в селе Пии (более 100 км от Киева) Мироновского района, Киевской области, мы сделали тоже самое. В частности, установили компьютеры с лицензионным ПО и плоскими, экологически безопасными мониторами. Также мы предусмотрели мультимедийный проектор с экраном, который поможет сделать проекцию различных учебных материалов на большой экран и спутниковую станцию для подключения к сети Интернет. Это позволит школе, находящейся вдалеке от информационного трафика, чувствовать себя в центре цивилизации и в полном объеме использовать современные технологии для обучения подрастающего поколения».

Татьяна Бажан, директор школы в селе Пии, отмечает: «Особую социальную значимость сегодня приобретает проблема сохранения сельских школ, ведь в ряде случаев она является определяющей в выживании небольших сел и поселков. Сегодня в некоторых сельских школах в отдельных классах обучается менее 20 человек. Содержание большинства таких малокомплектных школ государству экономически не выгодно, поэтому их закрывают, а дети вынуждены учиться в соседних населенных пунктах и зачастую ездить в школу за много километров от своего дома. В нашей школе тоже учатся дети из соседних сел (от 4 до 9 км). Если раньше в 80 годах у нас было больше 300 учеников, то в этом году их количество — 145. Цифры говорят сами за себя. Поэтому мы надеемся что акция «Помоги своей школе» найдет поддержку в бизнес-кругах и мы изменим отношение общества к этой проблеме, благодаря чему будем иметь возможность полноценно развивать и учить наших детей».

Помимо технического оснащения компанией DіaWest была проведена работа и по обучению. Учитель информатики сельской школы, а также еще 4 ученика в течение трех недель прошли прикладные компьютерные курсы по программе Inmarket Navigator с голосовым сопровождением. Она дает базовые знания по Windows, Microsoft Office, Internet. Также им объяснили устройство компьютера, подключение периферийных устройств, принципы установки драйверов и т. д.

Кроме того, Анатолий Балюк планирует оплатить учебу одного из лучших школьников данной школы, который наберет наибольшее количество баллов среди поступивших в «Киево-Могелянскую академию» на контрактную форму обучения. Сейчас ведутся переговоры с руководством ВУЗа по этому вопросу.

АО «DіaWest — Комп’ютерний світ» подчеркивает, что данный проект — не коммерческий и готово всем участникам акции предоставить компьютерную технику для оборудования школ по специальным ценам.

Статистика:

Более трети киевлян считают, что качество образования в Украине по сравнению с советскими временами ухудшилось. Такие данные были получены в ходе соцопроса, проведенного «Всеукраинской социологической службой Украины» в 2006 году. Качеством школьного образования в Украине полностью довольны 11,7% респондентов, скорее довольны, чем недовольны — 30,6%, скорее недовольны, чем довольны — 26,3%, совсем не довольны — 14,1%, не смогли ответить — 16,9%.

Справка о компании:

На сегодняшний день у АО «DіaWest - Комп’ютерний світ» самая большая розничная сеть специализированных магазинов в Украине. Она насчитывает 63 магазина в 45 городах. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых корпораций. Главные направления работы: розничная торговля компьютерной и офисной техникой; разработка и внедрение комплексных решений для предприятий на базе «1С:Предприятие»; предоставление широкого спектра интернет-услуг; производство компьютерных систем — от обычных домашних компьютеров до высокопроизводительных специализированных серверов. Качество продукции DіaWest подтверждено «Украинским центром сертификации производства» (Сертификат соответствия: № UA1.017.0044614–05). Совместимость с продуктами «1С» гарантирована сертификатом «1С: Совместимо». DiaWest обладает высшим статусом для производителей компьютерной техники от корпорации Intel — Intel Channel Partner Premier Member.

За более подробной информацией обращайтесь: к руководителю PR-службы компании DiaWest — Наталье Толуб (044) 251-11-12, pr@diawest.com.