В первом полугодии компания K-Trade увеличила продажи компьютеров BRAVO на 14,6% - до 17,4 тыс. штук

По итогам первого полугодия 2007 года компания K-Trade реализовала 17 тыс. 452 персональных компьютеров BRAVO, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании K-Trade Олег КРИСТЮК.

При этом он отметил, что по прогнозам аналитиков, в этом году прирост рынка настольных ПК вряд ли превысит 10%. «Украинский ИТ-рынок начинает постепенно насыщаться, при этом демонстрируя одни из самых быстрых темпов роста в Восточной Европе, а некоторые его сегменты, например, объем поставок ноутбуков, удваиваются. Однако приходится говорить о первых признаках структурирования отечественного ИТ-рынка. В связи с этим основные игроки переживают, с одной стороны, период динамичного развития, а с другой - проводят трансформацию бизнес-процессов, осваивают новые рыночные ниши, что выражается, в том числе, в усилении конкуренции между ними», - отметил глава K-Trade.

Вместе с тем, по его словам, компания K-Trade ожидает, что во втором полугодии рост продаж настольных ПК превысит показатели первого полугодия. «В связи с этим в начале второго квартала текущего года для того, чтобы удовлетворить спрос в традиционно пиковый сезон продаж, производственные мощности компании были переведены на новую, большую производственную площадку, где уже сейчас работает производство компьютеров BRAVO. Благодаря этому компания K-Trade способна обеспечить все условия для выпуска до 10-20 тысяч ПК BRAVO в месяц», - сказал О.КРИСТЮК.

Он также сообщил, что, как и в прошлом году, для компании K-Trade основным каналом продаж персональных компьютеров остаются розничные сети национального и регионального масштаба, вместе с тем, все большее значение приобретают продажи в корпоративном сегменте. “Так, на сегодняшний день K-Trade тесно сотрудничает со многими розничными сетями: АБВ Техника, Быттехника, Домотехника, Эльдорадо, МегаМакс, Фокстрот, City.com, Comfy, FoxMart, Fozzy, METRO, Technopolis, Unitrade и другими”, - уточнил О.КРИСТЮК.

По его данным, около 20% украинского рынка персональных компьютеров приходится на ПК BRAVO.

Справка УНИАН. Компания K-Trade была основана в 1994 году как компания, предлагающая своим потребителям и партнерам компьютерные комплектующие и периферию. В 2006 году компания прошла период реструктуризации, после чего были выделены четыре вида бизнеса: дистрибуция, системная интеграция, сервис и Интернет-торговля.

В 1998 году K-Trade приступила к промышленному производству ПК под торговой маркой BRAVO. По результатам исследований международных аналитических компаний, в том числе IDC в Украине, компания K-Trade стабильно входит в тройку ведущих отечественных производителей ПК.