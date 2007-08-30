Министр экономики Украины, кандидат в народные депутаты от Партии регионы Анатолий КИНАХ выступает против изменения Конституции.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно создания Конституционной ассамблеи и принятия Конституции на всеукраинском референдуме.

А.КИНАХ подчеркнул, что выступает “категорически против, чтобы Конституция изменялась под текущую конъюнктуру или под какую-то личность, независимо от фамилии”.

А.КИНАХ выразил обеспокоенность “несистемным хаотичным введением в действие новых положений Конституции Украины в рамках конституционной реформы”. В то же время он отметил, что необходимо совершенствовать Основной Закону, “но все это можно сделать не отменой того, что уже состоялось, а очень кропотливой работой над усовершенствованием содержания Конституции Украины”.

А.КИНАХ отметил, что сам формат подготовки и принятия новых положений Конституции Украины “должен отвечать конституционным требованиям”. По его словам, “нужно искать баланс компромиссов” между различными политическими силами.