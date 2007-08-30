Заместитель председателя Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что на парламентских выборах победят 4 политические силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после пресс-конференции в УНИАН.

“Скорее всего, следующий парламент будет состоять максимум из 4-х политических сил”, - сказал Н.ТОМЕНКО, уточнив, что имеет в виду БЮТ, блок “Наша Украина - Народная самооборона”, Партию регионов и Коммунистическую партию Украины.

По его словам, еще три политические силы, “которые теоретически могут побороться” за места в ВР, – Социалистическая партия, Блок Литвина и Прогрессивная социалистическая партия Украины как показывают данные социологических исследований, - имеют очень мало шансов пройти в парламент. “Эта избирательная кампания очень короткая. Это кампания ключевых игроков. И вы знаете, что те, кто определяется в последние недели, они определяются в основном в интересах более сильного, а не более слабого”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

В случае победы на выборах БЮТ, НУ-НС, Партии регионов и КПУ, Н.ТОМЕНКО прогнозирует три варианта создания парламентско-правительственной коалиции.

“На сегодня абсолютно очевидно, что есть три комбинации будущей коалиции. По вероятности на первое место я ставлю БЮТ – “Наша Украина - Народная самооборона”, на второе – Партия регионов – коммунисты и третье – Партия регионов – НУ-НС”, - отметил он.

При этом Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что третий вариант возможен лишь в случае, когда БЮТ - НУ-НС получат в Верховной Раде меньше чем 50%+1. “Например, если в абсолютных цифрах это будет составлять 220 мандатов, а Партия регионов + коммунисты – 230. Тогда возникнет ситуация, которая очевидно, будет провоцировать и Президента, и многих людей в “Нашей Украине” договариваться с Партией регионов, поскольку парламент будет конфликтным. Поэтому я оставляю этот вариант коалиции как третий по возможности, поскольку “Наша Украина” подписала с нами соглашение, где четко обязалась создавать большинство исключительно из БЮТ”, - объяснил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, на 60% существует достоверность создания коалиции в составе БЮТ - НУ-НС, на 30% - в составе Партии регионов - КПУ и на 10% - Партии регионов – НУ-НС.

Н.ТОМЕНКО сказал, что не видел ни одного соглашения между Партией регионов и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. В то же время он допускает, что с ПР проводят переговоры многие политические силы. “Но о БЮТ говорить нечего. Мы обречены либо быть в правительстве с премьер-министром ТИМОШЕНКО, либо быть в оппозиции. Не потому что мы не видим достойного кандидата из “Нашей Украины”, но выглядит таким образом, что если выборы сегодня состоялись, то мы будем занимать второе место, а НУ-НС – третье. И, согласно нашим договоренностям, кандидатуру премьера предлагаем мы”, - добавил он.