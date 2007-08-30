Компания DiaWest начала акцию “Помоги своей школе”

Компания DiaWest оборудовала для школы села Пыи Мироновского района Киевской области компьютерный класс и призывает бизнесменов присоединиться к начатой акции: “Помоги своей школе”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель правления Акционерного общества “DiaWest – Компьютерный мир” Анатолий БАЛЮК.

“Лично я задумался над тем, что я могу помочь своей школе тогда, когда мой хороший знакомый, бизнесмен, возглавляющий во Львове компьютерную компанию, рассказал, что он в свою школу поставил компьютерный класс”, - рассказал А.БАЛЮК и отметил, что после этого решил также в своем селе, в школе, в которой учился, - это Мироновский район, село Пыи (почти 100 км от Киева, 40 км от райцентра) - оборудовать компьютерный класс.

По его словам, на то время школа уже имела 4 компьютера, но они не были подключены к Интернету и поэтому не использовались на полную мощность. Средствами компании были установлены 7 компьютеров с современными мониторами. “Для детей важно, чтобы была качественная картинка, чтобы они не теряли зрение, работая за компьютерами. А как раз цифровой вход позволяет без дополнительных преобразований получать очень качественный сигнал”, - объяснил А.БАЛЮК.

По его словам, в классе поставили два многофункциональных устройства, - одно лазерное, на котором можно будет печатать черно-белые материалы и одно струйное, что позволит печатать цветные картинки, фотографии и тому подобное. В классе также установили проектор и экран, на который с компьютера учителя могут выводить изображение, чтобы его мог видеть весь класс. В комплекте также есть цифровой фотоаппарат.

Как отметил А.БАЛЮК, поскольку село расположено очень далеко от райцентра, то обычный Интернет провести туда было невозможно. Поэтому компания поставила спутниковую станцию Интернет которая теперь обеспечивает безлимитный доступ ко всемирной сети в любое время.

Директор школы в селе Пыи Татьяна БАЖАН уверена, этот благотворительный вклад – большой толчок для улучшения качества обучения молодого поколения.