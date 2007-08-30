Гладчук избран вице-президентом ТПУ, так как защищает общественные интересы - Лаба

Лидер Всеукраинского общественного объединения «Молодь - надія України» Вадим ГЛАДЧУК избран вице-президентом Тендерной палаты, так как защищает общественные интересы. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

«Это решение принято взвешенно… Неоднократно кое-кто делал попытки использовать митинги ГЛАДЧУКА, использовать его позицию в своих личных интересах или интересах тех, кто препятствует работе Тендерной палаты по оглашению фактов казнокрадства и игнорирования норм закона при госзакупках… Во многих случаях ГЛАДЧУКА вводили в заблуждение», - заявил В.ЛАБА.

Председатель Правления ТПУ считает, что В.ГЛАДЧУК стоял и стоит на защите интересов и прав общественности и, избрав его вице-президентом ТПУ, палата показала, что «не боится оглашать результаты своей деятельности через тех, кто стоит на защите интересов государства и общественности - в данном случае - через В.ГЛАДЧУКА. «Он лично сможет работать в руководстве Тендерной палаты и изнутри видеть состояние дел и доводить его до общественности. Всем известна принципиальная позиция ГЛАДЧУКА. Я даже сказал бы, что он не боится никакого давления. Мы этим шагом (избранием - УНИАН) хотим показать, что те пасквили, которые появлялись в СМИ касаемо того, что к аресту ГЛАДЧУКА причастна ТПУ, не соответствует действительности, так как понятно, что человек, который бы считал, что его судьбой распоряжалась ТПУ, не стал бы с ней сотрудничать», - заявил В.ЛАБА.

На сегодняшний день, сообщил В.ЛАБА, В.ГЛАДЧУК находится на свободе и в дальнейшем будет принимать участие в пресс-конференциях руководства ТПУ.

Как сообщал УНИАН, лидер Всеукраинского общественного объединения «Молодь - надія України», редактор издания “Молодіжні хроніки” Вадим ГЛАДЧУК 30 августа на съезде Тендерной палаты Украины был избран вице-президентом ТПУ.

1 августа на ул. Крещатик возле офиса Тендерной палаты В.ГЛАДЧУК был задержан, по его словам, во время пикетирования активистами организации ТПУ в знак протеста против нарушений законодательства о государственных закупках, которые, по мнению организации, имеют место со стороны палаты. В.ГЛАДЧУК сообщил, что он задержан по подозрению в организации ограбления.

По информации адвоката В.ГЛАДЧУКА, в этот же день в отношении его подзащитного было незаконно возбуждено уголовное дело “по безосновательным обвинением” в совершении им 30 августа 2005 года ограбления незнакомых ему граждан - по ч. 2 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По информации адвоката, дело возбуждено 27 июня 2005 года. В.ГЛАДЧУК же подозревается в совершении преступления 30 августа 2005 года. Поскольку уголовное дело возбуждено за два месяца до совершения преступления, то адвокат считает, что дело возбуждено необоснованно.

В.ГЛАДЧУК неоднократно выступал с обвинениями в адрес ТПУ, в которых указывал на лоббирование общественной организацией коррупционных схем в сфере госзакупок. Кроме того, он являлся организатором многодневного пикетирования активистами “Молодь - надія України» здания, в котором расположена ТПУ, по адресу: ул. Крещатик, 6.