Журналист газеты “Українська столиця” призывает и.о. главного редактора изменить редакционную политику

Журналист городской газеты “Українська столиця” Федор МЛИНЧЕНКО призывает и.о. главного редактора еженедельника “Українська столиця” Петра ЩЕРБИНУ изменить редакционную политику.

Об этом Ф.МЛИНЧЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Журналист сообщил, что написал заявление на имя П.ЩЕРБИНЫ, в котором отметил, что редакционная политика газеты противоречит его убеждениям о задаче “Української столиці” как муниципального печатного органа: освещать политические, экономические и социально-культурные события” в разнообразии реальной столичной жизни, а не по принципу “свой-чужой” учитывая преданность, угодливую лояльность или откровенное несогласие с управленческими методами команды мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

“Как от руководителя газеты “Українська столиця” требую сбалансировать редакционную политику освещения политической и социально-культурной жизни Киева по паритетному политическому принципу, а не по принципу политической целесообразности с целью формирования позитивного общественного мнения о работе команды действующего мэра и очернения политических сил, которые не поддерживают упомянутую команду”, - говорится в заявлении.

Ф.МЛИНЧЕНКО также отмечает, что в случае отказа или промедления с выполнением его требования, он просит уволить его с работы в еженедельнике “Українська столиця”, записав в трудовую книжку: “Уволен из-за несогласия с редакционной политикой”.

Как отметил депутат Киевсовета Александр ЧЕРНИКОВ, что на сегодня в отношении коммунальных СМИ не соблюдается закон о местном самоуправлении, который предусматривает право утверждения руководителей СМИ исключительно Киевсоветом, “которое присвоил сегодня Киевский городской председатель”. “На сегодня коммунальные СМИ, которые должны отражать весь широкий спектр киевской общественной и политической жизни как кривое зеркало отражают лишь одну узенькую полоску, далеко не белую”, - сказал он.

Депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ в свою очередь отметил, что на сегодня можно говорить, что “определенный украинский маргинальный клан с молчаливой поддержки некоторых других олигархических групп и при взаимодействии пытается взять полный контроль над городом”. По словам А.БРИГИНЦА, сначала клан ЧЕРНОВЕЦКОГО не знал, что делать со СМИ и все это время они учились как использовать СМИ, чтобы извлечь больше пользы.