Участники проекта «АнтиБанк» акцентируют необходимость активизации работы по защите интересов клиентов банков
18:58, 30 августа 2007Последние события
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Участники проекта «АнтиБанк» акцентируют необходимость активизации работы по защите интересов клиентов банков. Такое заявление было ими сделано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Участники проекта «АнтиБанк» акцентируют необходимость активизации работы по защите интересов клиентов банков. Такое заявление было ими сделано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
В частности, отмечалась необходимость удешевления банковских кредитов, а также активизации в плане защищенности вкладчиков банков.
В связи с этим участники проекта «АнтиБанк» инициируют проведение круглого стола на эту тему при участии банкиров. Мероприятие планируется провести в УНИАН 27 сентября 2007 года в 16.00.
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