Участники проекта «АнтиБанк» акцентируют необходимость активизации работы по защите интересов клиентов банков. Такое заявление было ими сделано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, отмечалась необходимость удешевления банковских кредитов, а также активизации в плане защищенности вкладчиков банков.

В связи с этим участники проекта «АнтиБанк» инициируют проведение круглого стола на эту тему при участии банкиров. Мероприятие планируется провести в УНИАН 27 сентября 2007 года в 16.00.